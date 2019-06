Das Gymnasium Lilienthal will Offene Ganztagsschule werden. Ab dem Schuljahr 2020/21 soll es losgehen. (Lutz Rode)

Ob es wirklich die Schülerinnen und Schüler sind, die zu den ersten Befürwortern eines Ganztagsgymnasiums in Lilienthal zählen, sei mal dahingestellt. Aber auch auf anderen Ebenen gibt es eine breite Unterstützung für dieses Projekt. Und somit sollte man die Idee auch in die Tat umsetzen.

Zwar kann man diesen Vorstoß in Zeiten, in denen es möglich ist, seine Kinder schon kurz nach deren Geburt in Betreuungseinrichtungen unterzubringen, auch kritisch sehen. Braucht es nicht auch die Nähe zur Familie, Freiraum für die Begegnung mit Freunden und die Möglichkeit, sich in Vereinen für sich oder andere zu engagieren?

Richtige Fragen, auf die die Ganztagsschule aber auch eine Antwort sein kann. Denn wenn sie gut gemacht ist, bietet sie auch außerhalb des Regelunterrichts soziale Kontakte, Bewegung, Kreativzeit, Hausaufgabenhilfe und auch so etwas wie Kontrolle. Damit schafft sie mehr, als manche Mütter und Väter in den Nachmittagsstunden zu leisten imstande sind. Und sie hält damit ein – wohlgemerkt: freiwilliges – Angebot vor, das den Bedürfnissen der Familien insgesamt eher gerecht wird als das der Halbtagsschule.