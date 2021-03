Die Gedenkstätte Lager Sandbostel organisiert nicht nur Jugendworkcamps auf ihrem Gelände, sondern auch Projekte wie "peace train". (Gedenkstätte Lager Sandbostel)

Landkreis Rotenburg. Ein internationales Jugendprojekt planen die Gedenkstätte Lager Sandbostel und die Freizeit- und Begegnungsstätte Oese für diesen Sommer. Es nennt sich „peace train“ und ist für Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 17 und 24 Jahren gedacht. Vierzehn Tage lang, vom 12. bis 25. August, sind sie quer durch Deutschland unterwegs. Michael Freitag-Parey, Friedenspädagoge im Kirchenkreis Bremervörde-Zeven und an der Gedenkstätte Lager Sandbostel, organisiert zum vierten Mal diesen Roadtrip.

„Wir sind in drei Kleinbussen mit insgesamt 22 Leuten unterwegs“, erklärt der Diakon. Abseits vom Alltag biete der „peace train“ alles andere als normalen Alltagstrott. Neue Orte, neue Leute, bestenfalls gehe es über Ländergrenzen hinweg ins Ausland, sollten es die Corona-Verordnungen im Sommer zulassen. Damit dies möglich ist, werde der „peace train“ mal mehr, mal weniger entlang der deutschen Außengrenzen unterwegs sein.

Zusammenleben auf Zeit

Das Besondere am diesjährigen „peace train“: Die Teilnehmenden bestimmen einen Teil der Reiseorte selbst. Drei von fünf Reiseorten sind gesetzt. Über zwei weitere Orte werde zu Beginn der Reise entschieden. „Bereits mit der Anmeldung“, so Freitag-Parey, „können Wunschorte angegeben werden. Stadt, Land, Meer oder Gipfelkreuz. Wichtig ist nur, es müssen grenznahe Orte sein, sodass ein Grenzübertritt ins Ausland möglich ist. Das alles macht es zu einem Roadtrip der sehr besonderen Art.“ Für den Friedenspädagogen liegt der besondere Reiz des Roadtrips im Zusammenleben auf Zeit: „Gemeinsam leben, glauben und sich engagieren.“ Durch die Kleinbusse sei die Gruppe vor Ort und während der gesamten Reise sehr flexibel und könne unterschiedlichen Freizeitmöglichkeiten, Interessen und Themen nachgehen.

Geschichten aufspüren

„An den ausgewählten Orten wollen wir die Geschichte der Orte und die Geschichten von Menschen dort aus ganz unterschiedlichen Epochen aufspüren. Sie sollen ein Schlüssel für uns sein, besser zu verstehen, welche Impulse sie für uns und unsere Gegenwart und Zukunft bereithalten. Wir wollen näher hinsehen und die Perspektive wechseln. Lernen, zu differenzieren. Vorurteile ablegen„, so Freitag-Parey, der mit “tollen Begegnungen, unterschiedlichen Programmen und Workshops„ wirbt. Es gehe darum, “frische Impulse zu tanken und herausfinden, was unser Zusammenleben besser und gerechter macht und was dabei unsere Aufgabe ist“.

Weitere Informationen zum „peace train“ unter www.fub-oese.de oder www.stiftung-lager-sandbostel.de. Michael Freitag-Parey ist unter 04764/2254810 und per E-Mail an m.freitag-parey(at)stiftung-lager-sandbostel.de erreichbar.