So soll es aussehen, wenn alles fertig ist: Das neue Wohnhaus, das die Diakonische Behindertenhilfe am Neuenkirchener Weg 44 errichtet. (Diakonische Behindertenhilfe)

Lilienthal. 32 Menschen mit geistiger Behinderung erhalten am Neuenkirchener Weg in Lilienthal ein neues Zuhause. Die Diakonische Behindertenhilfe (DBH) errichtet auf einer freien Fläche schräg gegenüber vom Wörpebad ein Haus für vier Wohngemeinschaften. Mit dem Neubau will die Einrichtung nicht zusätzliche Wohnplätze schaffen, sondern eines der in die Jahre gekommenen Wohnhäuser auf dem Campus soll ersetzt werden. 270 Plätze gibt es derzeit und so soll es auch bleiben. Die Behindertenhilfe rechnet mit Baukosten von 4,5 Millionen Euro. Und es gibt bereits Pläne, nach der Fertigstellung direkt nebenan ein zweites neues Wohnprojekt in gleicher Größenordnung zu verwirklichen.

Bis zum ersten Umzug wird es noch eine Weile dauern: Der Zeitplan sieht vor, dass das neue Haus Ende 2021 bezugsfertig sein soll. Begonnen haben die Arbeiten bereits: In den vergangenen Wochen ist der Fernwärmeanschluss vorbereitet worden und auch die unterirdischen Technikräume sind fertig gebaut. Nächste Woche soll das Fundament für das etwa 19 mal 80 Meter große Gebäude betoniert werden. Ein wuchtiger Block entsteht dort nicht, sondern das neue Gebäude besteht aus zwei Teilen, die über einen Funktionstrakt miteinander verbunden sind, berichten die DBH-Geschäftsführer Mara Hopp und Christoph vom Lehn sowie der technische Leiter Diethelm Wellbrock.

Zeitgemäße Wohnverhältnisse

Mit dem Neubau will die DBH zeitgemäße Wohnverhältnisse für ihre Bewohner schaffen. Die meisten Häuser auf dem Gelände stammen aus den 1960er-Jahren. Zwar haben alle Bewohner ein eigenes Zimmer, doch nicht alle verfügen auch über ein eigenes Bad, und eng sei es auch. Auch in puncto Barrierefreiheit gibt es Verbesserungsbedarf. Den Verantwortlichen war schnell klar, dass es keinen Sinn macht, den vorhandenen Altbau für die heutigen Standards umzubauen. Also reifte im vergangenen Jahr die Idee, den Qualitätssprung durch den Neubau hinzubekommen. „Gerade der Wunsch, über ein eigenes Bad zu verfügen, ist groß“, sagt Mara Hopp.

Nachhaltigkeit hat bei den Planungen des Neubaus eine wichtige Rolle gespielt: So wird das zweigeschossige Haus komplett in Holzrahmenbauweise erstellt. Aufs Dach kommt eine Solarthermie-Anlage, über die das Haus mit Warmwasser versorgt wird. Die überschüssige Energie wird ins Fernwärmenetz abgegeben, sodass dann die Häuser rings herum mit versorgt werden können. Das entlastet das Heizwerk, das die Diakonische Behindertenhilfe auf dem Gelände betreibt. Und für die Toiletten-Spülung soll kein kostbares Trinkwasser mehr verwendet werden, sondern Regenwasser, das in zwei großen Erdtanks à 10 000 Liter gesammelt und dann über separate Leitungen zur WC-Spülung geführt wird. Die Holzbauweise wird laut DBH auch dafür sorgen, dass das Raumklima besonders angenehm sein wird. Von außen wird vom Holz später nicht viel zu sehen sein: Helle Klinker und eine helle Putzfassade sind geplant, um den Erhaltungsaufwand auf Dauer in Grenzen zu halten.

Baustellenbesuch mit Christoph vom Lehn, Diethelm Wellbrock und Mara Hopp (von links) von der Diakonischen Behindertenhilfe. (Lutz Rode)

Geschäftsführer Christoph vom Lehn sieht die Investition auch als einen Beitrag an, das Thema ökologische Nachhaltigkeit in Lilienthal voranzubringen. „Wir wollen auch eine Art Motor für die Gemeinde sein“, sagt er. Dieser Gedanke habe auch schon bei der Einrichtung der Cambio-Carsharing-Station vor dem Verwaltungsgebäude an der Moorhauser Landstraße eine Rolle gespielt – ein Angebot, das sich nicht nur an Mitarbeiter, sondern an alle Lilienthaler richtet.

Zu allererst geht es der DBH aber darum, die Wohnsituation für die Bewohner zu verbessern. Um die 20 Quadratmeter werden die Zimmer jeweils groß sein, die die 32 erwachsen Menschen mit geistiger Behinderung beziehen werden. Zu jeder Wohngemeinschaft gehört eine großzügige Wohn-und Essküche. Möglichst kleinteilig soll das Ganze sein. Um Rollstühle bei Bedarf parken zu könne, wird direkt am Haus eine Art „Garage“ errichtet. Auch sollen verschiedene technische Möglichkeiten genutzt werden, um eine möglichst umfangreiche Barrierefreiheit zu ermöglichen.

Das Haus am Neuenkirchener Weg 3 und 4 soll künftig nicht mehr für die stationäre Unterbringung der behinderten Menschen genutzt werden, was heutzutage offiziell „besondere Wohnform“ genannt wird. Das Gebäude bleibt erhalten, die Zimmer aber sollen künftig extern vermietet werden, etwa an Studenten oder Auszubildende. Schon heute sind einige Wohnungen auf dem Campus vermietet – ein bewusster Schritt, um für eine Auflockerung zu sorgen und die Begegnung von behinderten und nicht-behinderten Menschen möglich zu machen. Geschäftsführerin Mara Hopp sieht dabei den Inklusionsaspekt: Vielfach würden Träger von Behinderten-Einrichtungen Wohngruppen dezentral schaffen, eine andere Möglichkeit sei es aber eben auch, den „Ort in die Einrichtung hereinzuholen“.

Erst einmal zurückgestellt hat die Diakonische Behindertenhilfe ihre Pläne, auf dem Gelände eine Wohnanlage für Menschen mit spät erworbener Behinderung zu bauen, etwa für solche, die ein Schädelhirntrauma erlitten haben. Das Projekt, das auf einer Fläche nahe der Dr.-Sasse-Straße verwirklicht werden soll, liegt erst einmal auf Eis. Vorrang habe jetzt der Neubau, so Mara Hopp.