So stellen sich die Planer den Neubau des Geschäftszentrums um Viohl in Borgfeld vor. (as2architektur)

Borgfeld. „Es ist eine Lösung, mit der die meisten leben können, die fachlich und rechtlich tragfähig ist.“ Mit diesen Worten begründet Stadtplaner Jan Dierk Stolle, warum das geplante kleine Geschäftszentrum auf dem Viohl-Gelände nun doch gut ins Bremer Konzept zur Nahversorgung passt. Mit ihrer Entscheidung steckt die Baubehörde die Grenzen für das zukünftige Borgfelder Ortszentrum weiter als vorgesehen.

Die Stadt habe ihre Hausaufgaben gemacht und nachgearbeitet, sagt Stolle. „Fachlich passt das Viohl-Projekt in das Nahversorgungs- und Zentrenkonzept der Stadt, und Borgfeld braucht vorrangig im Zentrum ein Drogeriesortiment und weitere Anbieter von Nahrungs- und Genussmitteln.“ Dennoch: Beliebig könne man ein Ortszentrum nicht erweitern. Deshalb habe die Behörde gemeinsam mit den Experten des Dortmunder Planungsbüro Stadt und Handel alle fünf in Frage kommenden Flächen intensiv geprüft.

Zwei Optionen sind Stolle zufolge relativ schnell ad acta gelegt worden: „Die Fläche des Aldi-Marktes am Hamfhofsweg ist zu weit weg vom Zentrum“, so der Stadtplaner. Das Areal, auf dem die Sparkassenfiliale steht, sei in absehbarer Zeit nicht verfügbar, um dort eine Handelsnutzung zu etablieren.

Gegen eine Ausweitung des Ortszentrums in Richtung Ortsamt indes spreche vor allem, dass die Borgfelder dort keine großflächige Einzelhandelsnutzung wollten. „Das ist aus städtebaulicher Sicht auch nicht sinnvoll“, so Stolle. Die Ansiedlung von Einzelhandel auf dem jetzigen Rewe-Parkplatz als vierte Option sei ebenfalls nicht machbar, weil die Fläche anderweitig genutzt werde.

Das Fazit der Experten: „Keine dieser Flächen ist kurz- oder mittelfristig zu nutzen.“ Im Papierkorb landen die Ideen aber nicht: „Wir lassen sie im Konzept, vielleicht ändert der eine oder andere Flächenbesitzer in fünf Jahren seine Meinung.“

Umsetzbar sei nur die fünfte Option, das Viohl-Projekt. Aber auch das, so Stolle, müsse einer Kaskade an Prüfungen standhalten. Es gebe drei Bedingungen dafür, dass sich dort neben dem in Zukunft kleineren Baumarkt unter anderem der Discounter Aldi und ein Drogeriemarkt ansiedeln dürfen. Erstens: Es gibt zu dem Standort keine Alternativen im jetzigen Zentrum. Zweitens dürfe nur ein Angebot geschaffen werden, das in der Ortsmitte fehlt. Drittens, und daran will die Behörde laut Stolle gemeinsam mit den Viohl-Planern arbeiten, müsse es einen baulichen Zusammenhang zum eigentlichen Zentrum geben. „Diese Vorgabe ist beim Viohl-Vorhaben nur bedingt erfüllt“, moniert Stolle. Ziel sei es, dass die beiden Endpunkte der künftigen Einkaufsmeile nicht nur räumlich miteinander verbunden sind, sondern auch die gemeinsame Nutzung möglich ist. „Das ist der Fall, wenn jemand sein Auto bei Viohl abstellt, ins Zentrum läuft und umgekehrt.“

Kurz gesagt: Beide Bereiche müssten voneinander profitieren. Dazu beitragen könnte, das Viohl-Gelände in Richtung Ortsmitte zu öffnen. Eine einheitliche Beschilderung oder gleiche Baumaterialien könnten die Verbraucher optisch in den jeweils anderen Bereich leiten. „Die Stadt muss jetzt darauf hinwirken, dass eine hohe Aufenthaltsqualität geschaffen wird, damit der Bereich als ein Zentrum erlebt und genutzt wird.“ Um das zu erreichen, seien auch die Gebrüder Viohl und andere Akteure gefragt.

Damit die Erweiterung des Ortszentrums funktioniere, müsse sie aber vor allem gelebt werden - „zum Beispiel, indem sich alle Händler zusammenschließen und den Standort Borgfeld gemeinsam vermarkten.“ Das, sagt Stolle, sei viel wichtiger als der Städtebau, damit beide Bereiche zusammen funktionieren. Der Stadtplaner ist zuversichtlich, dass das in Borgfeld klappt: „Ich habe in Borgfeld großes Engagement erlebt.“

Neuer Bebauungsplan gefragt

In einem nächsten Schritt wird das Dortmunder Fachbüro die Ergebnisse der beiden Workshops in einem Bericht festhalten. Danach wollen die Behördenvertreter weitere Gespräche mit den Bauherren und Entwicklern führen. Die Liste der noch zu vertiefenden Themen sei überschaubar und schnell abzuarbeiten. Unter anderem soll es um die künftigen Mieter gehen. Alles zusammen genommen brauche Zeit: „Das Vorhaben kann nicht gleich morgen umgesetzt werden.“ Wie lange es dauern wird, bis die Bagger rollen, kann Stolle nicht abschätzen. Allein das Aufstellen eines neuen Bebauungsplans könnte sich hinziehen. Klärungsbedarf gebe es auch in den Bereichen Straßenverkehr, Lärmschutz und Altlasten. Steht ein Entwurf, haben die Borgfelderinnen und Borgfelder mindestens einmal, in diesem Fall eher zweimal die Möglichkeit, ihre Bedenken zu äußern. So oft, sagt Stolle, müssen die Pläne laut Gesetz veröffentlicht werden.