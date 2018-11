Bringen Eltern ihre Kinder morgens mit dem Auto zur Schule, wird es an der Katrepeler Landstraße schnell unübersichtlich. (Maximilian von Lachner)

Geht es um die Sicherheit der Kinder auf ihrem Schulweg an der Katrepeler Landstraße, ist in den politischen Gremien das letzte Wort noch nicht gesprochen. Im Gespräch sind derzeit drei verschiedene Maßnahmen: Eine temporäre Schranke könnte Eltern vom Halten auf dem Lehrerparkplatz abhalten. Die Wege für Rad fahrende und laufende Kinder könnten baulich deutlicher von der Straße getrennt werden. Dritte Idee: eine Tempo-30-Zone. Ein auf die Stoßzeiten begrenztes Halteverbot an der Katrepeler Landstraße, wie es die Grünen vorgeschlagen hatten, ist bekanntlich abgelehnt worden.

Das Thema Schulwegsicherheit treibt die Politiker weiter um. Vor allem, nachdem die Leiterin der Grundschule Borgfeld und Eltern wiederholt betont haben, wie chaotisch die Verkehrssituation morgens und nachmittags vor der Schule ist. Als besorgniserregend bezeichnete Bernd Vahlenkamp (SPD) im Ausschuss, was sich in diesen Zeitfenstern besonders bei schlechtem Wetter vor der Grundschule abspielt, wenn noch mehr Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen und keinen Halteplatz finden. Vahlenkamp schlug im Verkehrsausschuss vor, Fußgängern und Radfahrern an der Katrepeler Landstraße vom Erbrichterweg bis zur Schule mehr Platz einzuräumen. Dann, gab Ortsamtsleiter Gernot Neumann-Mahlkau zu bedenken, bliebe auf der Straße noch weniger Platz als ohnehin. Ausschusssprecherin Heike Klatte (CDU) hält von Vahlenkamps Vorschlag nichts: „Selbst wenn Fußgänger und Radfahrer mehr Platz haben, fahren die Elterntaxis nicht vorsichtiger“, argumentierte sie. Der Ausschuss sieht nun die Behörde am Zuge.

Ein Borgfelder mahnte: „Es sind schon Kinder angefahren worden. Wenn der Beirat sich einig ist, dass es hier ein akutes Sicherheitsproblem gibt und Handlungsbedarf besteht, muss man gemeinsam mit den Behörden eine Lösung finden.“ Momentan sei an der Katrepeler Landstraße zu wenig Platz für alle Verkehrsteilnehmer. „Die Frage ist, wie man den Radfahrer- und Fußgängerverkehr vom Kfz-Verkehr trennt, sodass sie einander sicher passieren.“ Die Schulbehörde indes müsse prüfen, ob eine Schranke Elterntaxis vom Lehrerparkplatz fernhalten würde. Ein Verbot, da waren sich Politiker und Gäste einig, nütze nichts.

Schnelle Antwort bevorzugt

Jürgen Linke (Grüne) schlug vor, Autofahrer vor der Schule bis hin zum alten Pfarrhaus per Hochpflasterung zu bewegen, ihr Tempo zu drosseln. „Wir hätten die Chance, das im Rahmen der Straßenerneuerung durchzubekommen“, so Linke. CDU-Politiker Wolfgang Klüver lehnte dies ab: „Noch langsamer zu fahren, ist dort nicht möglich.“

Die Verkehrsbehörde soll nun Vorschläge erarbeiten, um die Sicherheit vor der Schule zu erhöhen. Diesen Vorschlag machte der Verkehrsausschuss fraktionsübergreifend. Bernd Vahlenkamp drückt auf die Tube: „und das möglichst schnell, wegen sichtlicher Gefährdung“. Die Straßenverkehrsbehörde war am Montag zu einer Stellungnahme nicht bereit. Marita Lekzig, zuständig für Straßenverkehrsregelung: „Ich würde gern erst mit den Mitgliedern im Verkehrsausschuss und im Beirat sprechen.“ Noch in dieser Woche wolle sie sich die Problematik erläutern lassen, sich vor Ort ein Bild machen und die Möglichkeiten mit den Beteiligten diskutieren.