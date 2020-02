Zeigen auf der Borgfelder Beiratssitzung Präsenz: Borgfelds Kontaktpolizist Holger Eichhorn, mit seiner Vertretung Bernhild Pakheiser, Kontaktpolizistin für den Bereich Lehesterdeich und der Leiter des Polizei-Kommissariats Ost, Matthias Riechmann (v.l.). (Petra Scheller)

Borgfeld. Präventionsarbeit kommt in Borgfeld zu kurz. So sehen es die Borgfelder Ortspolitiker und fordern Bremens Innensenator Ulrich Mäurer auf, gegenzusteuern. Dabei gibt es an der Wümme bereits Verstärkung. Immerhin erhält Kontaktpolizist Holger Eichhorn seit Dezember Unterstützung von seiner neuen Kollegin Bernhild Pakheiser, die in erster Linie zwar für den Bereich Lehesterdeich zuständig ist, sich allerdings auch vertretungsweise um Borgfeld kümmert. Pakheiser zeigte sich jüngst auch auf der Borgfelder Beiratssitzung, gemeinsam mit dem Leiter des Polizei-Kommissariats Ost I, Matthias Riechmann. „Präventionsarbeit ist uns enorm wichtig“, erklärte Riechmann vor der Sitzung. Eigentlich war der Leiter des Kommissariats erschienen, um seine neue Kollegin offiziell vorzustellen. Doch die lebhafte Diskussion um das neue Nahversorgungskonzept machte ihm einen Strich durch die Rechnung.

Bernhild Pakheiser ist seit Anfang Dezember Kontaktpolizistin (Kop) im Horner Revier. Sie sei in eine heile Welt gekommen, beschreibt die 52-Jährige ihren Start an der Wümme. Pakheiser spielt damit auf den Kontrast zu ihrem bisherigen Dienstalltag als Revier- und Streifenpolizistin im Steintorviertel an. Die Kontaktpolizistin wird zukünftig immer mal wieder in Borgfeld unterwegs sein, auch, um ein Auge auf das Verkehrsverhalten der Schüler zu haben. Neben Verkehrserziehung steht aktuell auch die Einbruchsprävention auf der Liste der Beamtin. Die gute Nachricht: Zurzeit sei in Borgfeld alles ruhig. „Die Einbruchsstatistik geht momentan gen Null“, berichtet Eichhorn.

Trotz der relativ komfortablen Situation im Ortsteil Borgfeld, fordert der Beirat eine zweite Kontaktpolizistin oder einen Polizisten zur Verstärkung von Holger Eichhorn. In dem stark gewachsenen Ortsteil Borgfeld könne Präventionsarbeit mit derzeit einem Kontaktpolizisten nur ungenügend wahrgenommen werden, argumentiert der Beirat. Seit der Teilschließung des Polizeireviers in Horn habe sich das Sicherheitsempfinden der Borgfelder verschlechtert, heißt es in einem Antrag, der jetzt einstimmig vom Borgfelder Beirat verabschiedet worden ist.

Die Ortspolitik fordert darin den Senator für Inneres auf, die Ende Februar im Horner Revier frei werdende Stelle eines Kontaktpolizisten neu zu besetzen – von sechs Stellen seien derzeit nur fünf besetzt, heißt es. Das bestätigt Holger Eichhorn auf Nachfrage. Der Borgfelder Beirat fordert nun gar, eine „siebte Stelle für einen Kontaktpolizisten für den Bereich Horn/Oberneuland/Borgfeld mit Schwerpunkt Borgfeld einzurichten“, heißt es in dem Antrag. Zum Hintergrund: Insgesamt würden freie Stellen nur schleppend nachbesetzt, beklagen Ortspolitiker. Zuletzt fehlten für Oberneuland fast zwei Jahre Kontaktpolizisten und der Ortsteil Lehesterdeich war gut drei Jahre nicht besetzt. In dieser Zeit hatte dort unter anderem der Borgfelder Kontaktpolizist Holger Eichhorn ausgeholfen.

Im Borgfelder Ortsamt wird davon ausgegangen, dass die Ende dieses Monats frei werdende Stelle im Revier Horn in diesem Jahr nicht mehr besetzt werden kann. Beklagt wird, dass von insgesamt 110 Kop-Stellen im gesamten Stadtgebiet derzeit nur 98 besetzt seien. Mit dem ohnehin knappen Personal der Bremer Polizei solle vorrangig der Notrufdienst abgesichert werden, heißt es indes in einem Bericht des Innensenators. Holger Eichhorn erklärt, dass auch die sogenannte Online-Wache in Bremen weiter ausgebaut werden solle.

„Borgfeld als flächenmäßig sechstgrößter Stadtteil Bremens hat in den letzten zehn Jahren seine Einwohnerzahl nahezu verdoppelt", begründet der Beirat seine Forderung nach Verstärkung. "Bis zu 10 000 Einwohnern steht Ortsteilen allerdings nur ein Kontaktpolizist zu", erklärt Holger Eichhorn.