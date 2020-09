Sitzung in Borgfeld

Beirat spricht über Verkehrsplan

Antje Stürmann

Der Beirat in Borgfeld will auf seiner Sitzung am 15. September über die Verkehrsentwicklung im Ort sowie über den Breitbandausbau sprechen.