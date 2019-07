Karl-Heinz Bramsiepe stellt klar, dass die CDU den Beiratssprecherposten und die Ortsamtsleitung beansprucht. (von Lachner)

Borgfeld. Die Tagesordnung für die Borgfelder Beiratssitzung am Dienstag, 6. August, wird jetzt um den Tagesordnungspunkt „Wahl einer Ortsamtsleitung“ ergänzt und neu an die Beiratsmitglieder versandt. Das teilt der Referatsleiter der Bremer Senatskanzlei für Angelegenheiten des Stadtteilmanagements, der Beiräte und der Ortsämter, Michael Harjes, mit. Der Verwaltungsbeamte wird dann die Leitung der konstituierenden Sitzung des Ortsbeirates in Borgfeld übernehmen, weil der Stadtteil zurzeit ohne Ortsamtsleiter ist. Der ehemalige Beiratssprecher Karl-Heinz Bramsiepe hatte bereits im Mai offiziell angekündigt, für das Amt des Ortsamtsleiters zu kandidieren (wir berichteten).

Die Nachricht schien in der Senatskanzlei jedoch bislang nicht angekommen zu sein. „Wir haben erst seit heute die offizielle Mitteilung, dass ein Kandidat zur Verfügung steht, schreibt Michael Harjes auf Nachfrage der Redaktion. „Daher enthielt die ursprüngliche Tagesordnung diesen Tagesordnungspunkt nicht.“

Auch dass der Sozialdemokrat Bernd Stenner nicht an der Beiratssitzung teilnehmen könne, sei in der Senatskanzlei bislang nicht bekannt, erklärt Harjes. Der SPD-Spitzenkandidat Alexander Keil hatte die Frage aufgeworfen, ob der Beirat unter diesen Umständen überhaupt wählen könne (wir berichteten). Der Beirat werde sich trotzdem konstituieren, er sei beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend seien, erklärt Harjes. Sowohl die Wahl der Ortsamtsleiterin oder des Ortsamtsleiters als auch die der zukünftigen Beiratssprecher-Wahlen seien also möglich, teilt die Senatskanzlei mit. Das Fehlen des Sozialdemokraten Stenner bedeutet, dass voraussichtlich nur zwölf von 13 Beiratsmitgliedern an den anstehenden Wahlen teilnehmen werden. Das wiederum könnte zum Patt führen.

Die Borgfelder können sich also auf eine spannende Beiratssitzung vorbereiten, die für die kommende Legislaturperiode die Weichen stellen wird. Zu den Wahlsiegern gehörte am 26. Mai die CDU, die 47,3 Prozent der Stimmen erzielte und auch im neuen Beirat stärkste Fraktion sein wird. „Das Ergebnis freut uns sehr“, sagte Spitzenkandidat Karl-Heinz Bramsiepe im Nachgang, wenngleich er nicht verbarg, dass er zwischenzeitlich auf eine absolute Mehrheit gehofft hatte. Dass seine Partei angesichts der vielen Kontroversen in der zurückliegenden Beiratsperiode um 2,1 Prozentpunkte zulegen konnte, wertete er als Erfolg.

Ob die Erfolgswelle der Christdemokraten anhält, wird sich nun zeigen. Bislang gibt es von den anderen Fraktionen keinen vorgeschlagenen Ortsamtsleiterkandidaten. Dabei ist es theoretisch denkbar, dass sich die Vertreter von SPD (2 Sitze), Grünen (4 Sitze) und FDP (1 Sitz) gegen die CDU (6 Sitze) verbünden. Das könnte erstmals bei der Besetzung der Spitzenposten im Ort eine Rolle spielen. Bramsiepe stellt aber klar, dass die CDU angesichts des Wahlsieges die Besetzung des Beiratssprecherpostens und der Ortsamtsleitung beansprucht.

Auch die anderen Fraktionen selbst zweifeln an der Haltbarkeit einer möglichen Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen. Zum einen sei es unüblich, auf Beiratsebene feste Koalitionen zu schmieden. Andererseits möchte sich beispielsweise Gernot Burghardt, der mit der FDP 6,6 Prozent der Stimmen erzielte (minus 0,8), lieber an Sachfragen abarbeiten und für die beste Lösung stimmen als sich einem festen Lager zuzuordnen. Sein Ziel, so Burghardt, sei es, mit den Vertretern anderer Fraktionen Geschlossenheit zu demonstrieren. Ähnlich sieht es auch der Grüne Jürgen Klaes, der darauf setzt, dass zum Beispiel die umstrittene Frage der Schaffung eines Dorfgemeinschaftshauses neu angegangen werden kann. „Es sollte jetzt einen neuen Startpunkt geben“, sagt Klaes. Die konstituierende Beiratssitzung wird die erste Bewährungsprobe sein.



Die Borgfelder Beiratssitzung findet am Dienstag, 6. August, ab 19.30 Uhr in der Borgfelder Ernst-Klüver Halle am Hamfhofsweg 4 statt. Die Sitzung ist öffentlich.