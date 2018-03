Die Kinderbetreuung kommt die Kommunen teuer zu stehen. (dpa)

Einerseits ist alles ganz einfach. Wenn nicht das Andererseits wäre: Die niedersächsische Landesregierung und kommunale Spitzenverbände haben sich nach hartem Ringen auf die Finanzierung beitragsfreier Kita-Plätze geeinigt – machen dabei aber die Rechnung ohne die Kommunen auf. So sieht es jedenfalls Grasbergs Bürgermeisterin Marion Schorfmann. Auch Lilienthals Bürgermeister Kristian Tangermann ist skeptisch, will der Landesregierung "keinen Schwarzen Peter zuschieben", schließt aber eine Klage gegen das Land nicht aus, falls die Zuschüsse nicht kostendeckend ausfallen sollten. Worpswedes Bürgermeister Stefan Schwenke schließt sich dem an.

Landesregierung legt nach

Die gute Nachricht: Ab 1. August müssen Eltern keine Kita-Gebühren mehr bezahlen, so steht es im Koalitionsvertrag. Den Gebührenausfall will die Niedersächsische Landesregierung mit einem Personalkostenzuschuss von 52 Prozent ausgleichen. Derzeit beträgt dieser Anteil lediglich 20 Prozent. Unterfinanzierten Kommunen reicht das nicht. Deshalb legt die Landesregierung jetzt noch einmal nach: Jahr für Jahr soll der Zuschuss um einen Prozentpunkt angehoben werden – bis schließlich 58 Prozent Personalkostenzuschuss erreicht werden – so versteht Kristian Tangermann das Verhandlungsergebnis. Dem Kämmerer der Gemeinde Grasberg, Heiko Hartwig, reichen selbst 58 Prozent nicht aus.

Erstens, sagt Hartwig, würden damit bei Weitem nicht alle Personen, die in Kindergärten arbeiten, berücksichtigt – Kinderpflegerinnen und Springerkräfte würden beispielsweise gar nicht bezuschusst. Zweitens müsste so ein Zuschuss deutlich über 60 Prozent liegen – und zwar ab August des laufenden Jahres. Und drittens sieht der Kämmerer jetzt schon ein Defizit zu Lasten der Gemeindekasse vor sich: Über 100.000 Euro würden fehlen, genauso wie in Worpswede.

Bislang wird ein Drittel der Beitragskosten von den Eltern übernommen. Ein Drittel kommt vom Land und ein Drittel zahlt die Gemeinde. Würden Grasbergs und Lilienthals Kämmerer die Rechnung aufmachen, müsste das Land Niedersachsen den ab August wegfallenden Elternanteil voll übernehmen. "Eigentlich müssten wir 66,6 Prozent der Betriebskosten erstattet bekommen", rechnet Tangermann vor.

Problem: Finanzielle Lage mancher Kommmunen

Ein Problem liege bei den finanziell sehr unterschiedlich ausgestatteten Kommunen und Landkreisen. "Wohlhabende Kommunen bieten schon jetzt beitragsfreie Kita-Plätze an", sagt Tangermann. Diese bekommen zukünftig eine Erstattung, obwohl sie gar keine direkten finanziellen Ausfälle hätten. Gemeinden, die angesichts leerer Kassen ab Sommer draufzahlen müssen, wüssten hingegen bislang nicht, woher sie das Geld nehmen sollen.

Tangermann hat, wie auch alle anderen Kommunen, noch keine vollständige "Kindergartenbilanz" vor Augen, legt jedoch ein Rechenbeispiel vor. Dies bezieht sich auf die sechs kommunalen Kindergärten seiner Gemeinde für den Zeitraum des Kindergartenjahres ab August. Bei 52 Prozent Personalkostenzuschuss und unter Berücksichtigung von Springerkräften, die bei dieser Rechnung berücksichtigt werden würden, hätte die Gemeinde Lilienthal in ihrer Kindergartenbilanz Mindereinnahmen von immerhin 40.000 Euro zu verzeichnen. Würden Springer und Kinderpflegerinnen nicht bezuschusst – so wie das bislang die Regel ist – ergäben sich sogar Mindereinnahmen von 165.000 Euro, allein auf die kommunalen Kindergärten bezogen. Rechne man die zehn Einrichtungen in freier Trägerschaft hinzu, falle das Loch womöglich noch größer aus. Lilienthal werde sich "in jedem Fall für Gelder aus dem Härtefalltopf bewerben", sagt der Bürgermeister und verweist auf das sogenannte Konnexitätsprinzip, das den Zusammenhang von Aufgabenverteilung und Finanzverantwortung beschreibt. "Kurz gesagt, wer die Musik bestellt, bezahlt sie auch", sagt Tangermann. Für Lilienthal bedeute das: "Gibt es letztendlich keinen vollständigen Deckungsbeitrag, werden wir Klage gegen das Land Niedersachsen erheben müssen", so der Verwaltungschef.