Janna Eckert hat zuvor Regionalarbeit in der evangelischen Jugend in Leeste gemacht. (Kirchenkreis Osterholz-Scharmbeck)

Landkreis Osterholz. Seit vier Wochen ist das Leitungsteam der Evangelischen Jugend im Kirchenkreis Osterholz-Scharmbeck wieder komplett: Janna Eckert, die neue Kirchenkreis-Jugendwartin, bringt nicht nur Erfahrung, Motivation und Ideen für ihre neue Aufgabe mit. Sie freut sich auch über die ersten Eindrücke vor Ort und über die Freiräume fürs Gestalten.

Mit Corona steht Janna Eckert an ihrer neuen Wirkungsstätte dabei gleich vor der ersten Herausforderung. „Das persönliche Kennenlernen der Jugendlichen und Mitarbeitenden, die Gespräche sind nicht so gut möglich“, bedauert die 29-Jährige. Geplante Sitzungen und Maßnahmen fielen leider aus. „Doch mit Videokonferenzen, Telefon und Social Media fangen wir vieles wieder auf.“ Da sei sie optimistisch. Eckert will versuchen, das Beste daraus zu machen: „Wenn manches nicht geht, bleibt umso mehr Zeit für den stressfreien Einstieg und das Einarbeiten in Bürokratisches und die Buchhaltung.“

Die neue Geschäftsführerin des Kirchenkreis-Jugenddienstes hat Religionspädagogik und Sozialarbeit studiert. Nun verantwortet sie im Team mit Diakonin Bianca Schulze und Diakon Tony Sinke die Inhalte und Organisation der Evangelischen Jugendarbeit. Als Nachfolgerin der nach Bergen gewechselten Sonja Winterhoff bringt Eckert fünf Jahre Erfahrung aus der Regionalarbeit in Weyhe-Leeste mit. Sie weiß, wie Regionen ticken, kennt die Wünsche und Sorgen von Kindern und Jugendlichen. Auf ihrem bisherigen Posten hat die Jugendwartin die Kinderkirche und ein dichtes Kontaktnetzwerk aller Akteure aufgebaut, mit der kommunalen Jugendpflege kooperiert und das komplette Arsenal klassischer und neuer Medien eingesetzt.

Entlang von Hamme und Wümme warten nun zwar viele überörtliche Managementaufgaben für die Gemeinden und Kirchenregionen auf sie. Sie wünscht sich aber, „dass dabei der persönliche Kontakt zu Jugendlichen und den Akteuren der Jugendarbeit im Zentrum steht“. Eckert ist bekennende Teamworkerin und freut sich auf die Kooperation mit Bianca Schulze, Tony Sinke und acht weiteren Fachkräften in den sieben Regionen.

Ihr erster Eindruck? „Durchweg sehr positiv: Es gibt hier gute Strukturen, viele Arbeitskreise und Vernetzungen. Der Freiraum und die Offenheit für Neues ist da.“ Sie lobt das „tolle Arbeitsklima und den guten Generationenmix, der Erfahrung und Neues gut verknüpft“. Am Wochenende wird Janna Eckert nach Osterholz-Scharmbeck umziehen und dann noch dichter dran sein.

Janna Eckert versteht sich als „Netzwerkerin und Organisatorin“, die als Leitung im Dreierteam die Konzepte und Finanzen der Fachstelle für Kinder- und Jugendarbeit verantwortet. Dabei wolle sie an Bewährtes anknüpfen: den Erfolg des Moin!-Mottos, die Traineekurse und Juleica-Ausbildung der Gruppenleiter (Teamer), an das Programm der Fahrten, Freizeiten und Seminare. Hinzu kommen die Kontakte und Beratungen in den Regionen, der Austausch auf Sprengel-Ebene, Fortbildungen und die Mitarbeit im Kirchenkreisjugendkonvent, dem politischen Gremium der Jugendarbeit im Kirchenkreis. Wichtig sei ihr auch die Mitarbeit im Ausschuss für Kinder und Jugendliche der Kirchenkreissynode, in den sie ihre Erfahrungen aus dem Kirchenkreis „zurückspielen“ möchte.

Dabei stellt die Kreisjugendwartin „Offenheit, Teilhabe und den christlichen Glauben“ an die erste Stelle. Sie sagt, sie wünsche sich eine Gemeinschaft, „die gemeinsame Erlebnisse schafft, einen lebendigen Austausch über Glaubensfragen fördert und die Sorgen, Wünsche und Fragen der Kinder und Jugendlichen ernst nimmt“. Was sie an Positivem in ihrer eigenen Zeit bei der Kirchenjugend erlebt hat, möchte sie als „Stärke und Motivation weitergeben“.

Janna Eckert nimmt nach den Corona-Lockerungen nun gerne Einladungen von Kirchenvorständen, Teamertreffs sowie Kinder- und Jugendausschüssen der Gemeinden an, um sich und ihre Arbeit vorzustellen und Impulse für ihre Arbeit mitzunehmen. Natürlich können sich auch Kinder und Jugendliche bei ihr melden.

Sie ist in ihrem Büro im Haus der Kirche, Kirchenstraße 5, in Osterholz-Scharmbeck, per Telefon (0 47 91 / 8 06 32) und E-Mail (janna.eckert@evlka.de) zu erreichen. Weitere Informationen über die Evangelische Jugend im Kirchenkreis gibt es im Internet unter der Adresse www.kkjd-ohz.de.