Landkreis Rotenburg. Mit der Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) ist der Landkreis Rotenburg am Dienstagnachmittag einen Schritt weiter gekommen. Der Ausschuss für Umwelt und Planung hat den mehrfach überarbeiteten Entwurf jetzt abschließend beraten. Wenn der Kreistag das umfangreiche Planungswerk am 27. Juni beschließt, das Land als Genehmigungsbehörde keine Einwände hat und niemand gegen das RROP klagt, ist auch klar, wo neue Windparks errichtet werden können.

16 Flächen werden demnach als Vorranggebiete für die Windenergienutzung im Landkreis Rotenburg ausgewiesen, darunter ist auch ein Bereich westlich von Wilstedt. Es schließt an den bestehenden Windpark an, auf dem seit 2009 neun Windmühlen mit jeweils 150 Meter Gesamthöhe stehen. 30 Millionen Euro wurden damals investiert. Laut Kreisverwaltung ist eine Vergrößerung des Vorranggebietes in südliche Richtung möglich, auch wenn die südliche Hälfte der Potenzialfläche an das Landschaftsschutzgebiet „Buchholzer und Wilstedter Moor“ grenze. Nach der Analyse möglicher Nachteile für die Vogelwelt weise dieser Bereich zudem kein artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial auf. Mit der Erweiterungsfläche von 342 Hektar wird das gesamte Vorranggebiet Wilstedt auf insgesamt 499 Hektar anwachsen.

Nach Angaben der am Bau des neuen Windparks interessierten Betreiberfirma WPD könnten auf der vorgesehenen Fläche maximal sechs Windanlagen aufgestellt werden. Die Türme würden zwar deutlich höher als im alten Windpark, wo die Nabenhöhe 108 Meter beträgt, dafür seien es weniger. Die vorgesehenen Generatoren würden mit jeweils 4,5 Megawatt doppelt so leistungsfähig wie die 2,3-MW-Maschinen im bestehenden Windpark, dafür drehten sie sich aber noch langsamer. Wenn mindestens vier Propeller genehmigt werden, soll eines davon ein Bürgerwindrad werden, an dem sich Menschen auch schon mit niedrigen vierstelligen Beträgen beteiligen können, hatte Projektmanager Markus Birnkraut im Februar erklärt. Es ist Teil eines Konfliktvermeidungskonzepts, zu dem auch ein 20-prozentiger Rabatt für alle Strombezieher in Wilstedt und umzu gehört.

Sollte das RROP in der jetzigen Form genehmigt werden, hätten die vorgesehenen 16 Vorranggebiete für die Windenergienutzung eine Gesamtgröße von 2027 Hektar, was einem Anteil von 0,98 Prozent der

Gesamtfläche des Landkreises (207 478 Hektar) entspreche, sagte Landrat Hermann Luttmann im Umweltausschuss. Derzeit beträgt der Anteil der Windpark-Flächen 0,51 Prozent. Daher könne dem Landkreis keine „Verhinderungsplanung“ vorgeworfen werden, heißt es im RROP-Entwurf. Die übrigen Vorranggebiete sind Alfstedt/Ebersdorf (139 Hektar), Oerel (102), Kuhstedt (97), Sandbostel/Bevern (127), Nartum (61), Gyhum (70), Elsdorf (107), Wohnste (165), Weertzen/Langenfelde (160), Zeven-Wistedt (105), Hamersen (66), Wohlsdorf/Rotenburg (97), Bartelsdorf/Brockel (260), Ostervesede (58) und Kirchwalsede (71).

In der Samtgemeinde Tarmstedt liegen drei weitere Potenzialflächen, die die Kreisverwaltung aber als ungeeignet für Windparks ansieht: ein Bereich westlich von Tarmstedt/Hepstedt/Breddorf (2842 Hektar), ein 123 Hektar großes Gebiet bei Vorwerk sowie eine 85 Hektar große Fläche zwischen Rhadereistedt und Hanstedt.