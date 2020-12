Ein langer Zug beleuchteter Trecker schlängelte sich von Ritterhude aus über Brundorf und Eggestedt nach Schwanewede und dann nach Neuenkirchen. (Christa Neckermann)

Ritterhude/Grasberg. Am Sonnabendnachmittag verbreitet sich die Nachricht über die Sozialen Medien: „Moin, wir haben gestern an der Weihnachtslichter-Tour ,Ein Funken Hoffnung‘ in Bremen teilgenommen. Da es sehr gut angekommen ist, haben wir uns spontan überlegt, in einer kleinen Trecker-Gruppe unter Einhaltung der Straßenverkehrsordnung und geltender Corona-Regeln die Ortschaften, die gestern vergessen wurden, anzufahren und kleine und große Augen erstrahlen zu lassen.“ Um 18.15 Uhr in Ritterhude soll es losgehen, die vorgesehene Strecke führt über Werschenrege, Brundorf und Eggestedt nach Schwanewede, Hinnebeck und Neuenkirchen. An der Straße Vor Vierhausen warten Vater, Mutter und Sohnemann auf die Trecker-Kolonne. Auch auf der anderen Straßenseite stehen ein paar Jugendliche, die sich auf das Spektakel freuen. Immer wieder ein Blick aufs Handy, das die Schaulustigen über den Verlauf der Fahrt informiert: „Sie sind losgefahren, sind gerade durch meine Straße gefahren!“ Und dann ist auf der schmalen, gewundenen Straße das Tuckern der Motoren zu hören.

Zwischendurch auch die Hupe. Der lichterbehängte Lindwurm schlängelt sich - offenkundig ohne Polizei-Begleitung - vorsichtig an den im Seitenraum geparkten Autos der Anwohner vorbei. 14 Traktoren im vollen Schmuck der Lichterketten beeindrucken die Anwohner. Weiter geht es über die Lesumstoteler Straße, Am Weißen Rieden, Im Eickbusch und Hengstweg wieder auf die Lesumstoteler Straße und dann Am Wullbrandt und über die Werschenreger Straße. Entlang der Strecke, vor den weihnachtlich dekorierten Häusern, stehen die Menschen allein oder in Gruppen bei Keksen und Glühwein zusammen, winken, fotografieren und bewundern den Lichterzug.

Vom letzten Fahrzeug erklingt moderne Weihnachtsmusik. Wieder ist es Last Christmas von Wham. Über die alte B 6 und die Betonstraße fährt der Trecker-Zug nach Schwanewede. Dahinter hat sich eine Kolonne von Autos gebildet, die nicht überholen können und geduldig folgen. In Brundorf geht es über Wirtschaftswege durch den Ort. Überall an der Strecke findet der Korso ein aufmerksames Publikum. Einige Menschen haben sich selbst mit Lichterketten behängt oder schwenken leuchtende Handys. Kleine Kinder brennen Wunderkerzen ab. Die Traktoren tuckern ihrem Ziel, Neuenkirchen, entgegen. Auch dort hat sich die rollende Lichterkette schon über Whatsapp und Facebook angekündigt.

Ungefähr zur gleichen Zeit fährt in Grasberg eine Treckerparade mit festlicher Beleuchtung und Musik durch die Siedlungsstraßen des Ortskerns. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, ist die Kolonne den Beamten aufgefallen, sodass ein Streifenwagen die 47 Ackerschlepper auf ihrer rund einstündigen Fahrt begleitet. „Es gab keine Corona-Verstöße oder besondere Vorkommnisse“, bilanziert ein Sprecher am Sonntag. Zur Aktion in Ritterhude/Schwanewede könne er keine Einschätzung abgeben.