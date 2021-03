Von Paula Modersohn-Becker stammt das Motiv der Benefiz-Eier, die der Lions Förderverein Worpswede jetzt wieder anbietet. (Lions Förderverein)

Worpswede. Wie berichtet, waren voriges Jahr 800 Eier verkauft worden, als der erste Corona-Lockdown verhängt wurde. Nun sind die restlichen 400 Eier aus dieser Serie wieder auf dem Markt, für fünf Euro das Stück. Das dekorative Metallei hat einen spannenden Inhalt: In jedem vierten Ei steckt ein Gutschein eines ortsansässigen Unternehmens im Wert von bis zu 20 Euro. „Wir sind dankbar, dass ausnahmslos alle Spender die Gültigkeit ihrer Gutscheine, zum Beispiel für ein Frühstück im Café, auch für dieses Jahr bestätigt haben“, heißt es vom Förderverein. Mit dem Reinerlös würden wieder gemeinnützige Zwecke in der Region gefördert.

In Worpswede gibt es die Eier in der Worpsweder Tourist-Info an der Bergstraße und bei Buurnschaap, Hüttenbuscher Straße 39, in Osterholz-Scharmbeck unter anderem in der Buchhandlung Schatulle an der Bahnhofstraße. Eier ohne Gewinnchance gibt es unter www.windschief-living.de. Jeanette Ahlring versendet die Eier zum Preis von fünf Euro an Sammlerinnen und Sammler.