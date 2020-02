Benjamin Wellbrock (links) löste Timo Petriel als Ortsbrandmeister von Otterstein ab. (Johannes Kessels)

Grasberg. Nach zwölf Jahren bekommt Otterstein einen neuen Ortsbrandmeister. Bei der Jahreshauptversammlung, zu der sich 15 Aktive und einige Kameraden der Altersabteilung im Dorfgemeinschaftshaus eingefunden hatten, wurde Benjamin Wellbrock zum Nachfolger von Timo Petriel gewählt. Der hatte nach zwei Amtszeiten nicht wieder kandidiert. „Es soll mal frischer Wind hereinkommen“, meinte er.

Das vorige Jahr verlief recht ruhig, es gab nur vier Einsätze, halb so viel wie im Jahr zuvor. Die beiden Brandeinsätze fanden nicht in Otterstein statt: Im Juni wurden die Ottersteiner, wie sämtliche Ortswehren der Gemeinde Grasberg, zu dem großen Brand einer Strohlagerhalle in Meinershausen gerufen. 270 Stunden waren sie dort im Einsatz, alle Einsatzkräfte aus Otterstein zusammengezählt, wie Petriel in seinem Rückblick berichtete. Beim Schornsteinbrand im Grasberger Hof konnten sie wieder abrücken, ehe sie zum Einsatz kamen. Des Weiteren wurde die Ortswehr noch zu zwei Sturmschäden gerufen.

Mit 21 – ausschließlich männlichen – aktiven Mitgliedern wird die Sollstärke für Wehren mit Grundausstattung gerade erreicht, und Timo Petriel kündigte an, dass verstärkt Mitgliederwerbung betrieben werden soll – damit solle man einmal beim Osterfeuer anfangen, meinte Bürgermeisterin Marion Schorfmann, die sich wünscht, dass mehr Feuerwehrleute sich als Atemschutzträger ausbilden lassen. Die Feuerwehr müsse sich auch auf neue Techniken einstellen, mit denen sie sich bei Einsätzen auskennen müssten. „Heute sind Elektroautos für euch noch neu, morgen wird es Wasserstoffautos geben“, sagte sie. Im September soll ein neues Tragkraftspritzenfahrzeug mit 1000-Liter-Wassertank geliefert werden, das den 31 Jahre alten VW LT ablöst. „Der ist vielleicht schön für Nostalgiker, aber neue Mitglieder zieht er nicht an“, meinte Timo Petriel.

Bereits bei der Jahreshauptversammlung 2019 hatte der Ortsbrandmeister angekündigt, dass er sich am Ende seiner zweiten Amtszeit nicht mehr zur Wiederwahl stellen wolle. In Benjamin Wellbrock wurde ein Nachfolgekandidat gefunden, der in geheimer Wahl bei einer Enthaltung 14 Stimmen bekam. Er habe gründlich überlegt, ob er das Amt übernehmen solle, sagte er – in den nächsten Jahren kämen wegen der geringen Mitgliederzahl einige Probleme auf die Ortswehr zu, zumal einige Aktive in die Altersabteilung wechseln würden. Bisher war der 35-Jährige, der als Werkstattleiter bei der Diakonischen Behindertenhilfe in Lilienthal arbeitet, Gruppenführer der Gruppe I und damit bereits Teil des Ortskommandos. Er habe sich einiges von Timo Petriel abgeguckt, sagt er.

Bis zum 31. März ist Petriel aber noch im Amt, deshalb waren die Ehrungen noch seine Aufgabe zusammen mit Gemeindebrandmeister Norbert Blanke und Bürgermeisterin Marion Schorfmann. Seit 25 Jahren bei der Feuerwehr sind Dietmar Behrens und Johann Tietjen, seit 50 Jahren Georg Grotheer. Stefan Entelmann wurde mit zwei Jahren Verspätung ebenfalls für 25 Jahre geehrt, da er bei der Hauptversammlung vor zwei Jahren verhindert war. Blanke kündigte an, dass die Gemeinde einen Notstromgenerator anschafft, damit im Katastrophenfall das Rathaus mit Strom versorgt werden kann. Das Aggregat wird auf einem Anhänger montiert und im Feuerwehrhaus eingestellt und soll auch von der Feuerwehr benutzt werden. „Wenn man den jahrelang unbenutzt herumstehen lässt, springt er garantiert nicht an, wenn man ihn mal braucht“, so Blanke.