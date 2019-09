Die Beraterinnen Christiane Stöckler (links) und Karen von Grote. (Kosak)

Lilienthal. Auf dem Laubengang im zweiten Stock des Lilienhuus an der Hauptstraße 82 bildete sich am späten Freitagvormittag kurzfristig eine Warteschlange. Karen von Grote und ihre Berater-Kollegin Christiane Stöckler hatten viele Hände zu schütteln. So um die 50 Gäste dürften es gewesen sein, die zum Gratulieren in die neuen Räume gekommen waren. Feierlich wurde die Teilhabeberatung für Menschen mit Behinderung offiziell eröffnet – mit Reden, Häppchen und Theaterszenen. Alle Besucher waren sich einig: Es ist gut, dass es so eine Beratungsstelle mitten in Lilienthal gibt. Im Oktober hatte die Teilhaberatung ihre Arbeit aufgenommen, zunächst in den Räumen der Diakonischen Behindertenhilfe. Als das Lilienhuus fertig war, folgte der Umzug ins neue Wohn- und Geschäftshaus an der Hauptstraße. Die Beratung erfolgt kostenlos und unabhängig. Gefördert wird das Angebot vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Träger des Vereins Teilhabeberatung Aller-Weser-Wümme sind die Diakonische Behindertenhilfe, die Lebenshilfe und die Stiftung Leben und Arbeit.

Offene Sprechzeiten gibt es dienstags von 16 bis 18 Uhr sowie donnerstags von 15 bis 17 Uhr. Termine können unter Telefon 04298/ 931 01 85 vereinbart werden.