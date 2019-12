Christiane Stöckler (links) und Karen v. Grote verstehen sich als Lotsen für Menschen mit Behinderungen und deren Angehörige, um durch das komplizierte System der Unterstützungsmöglichkeiten zu finden. (Christian Kosak)

Lilienthal. Seit Oktober 2018 gibt es für Menschen mit Behinderungen die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatungsstelle (EUTB) Aller-Weser-Wümme mit Sitz in Lilienthal. Bis an die Spitze des Osterholzer Kreishauses scheint dieses Angebot jedoch noch nicht vorgedrungen zu sein. Diesen Eindruck jedenfalls konnte man gewinnen, als es neulich im Sozialausschuss des Kreistages um das Thema Teilhabe und die Arbeit der behördlichen Fachstelle ging. Sozialdezernentin Heike Schumacher berichtete, dass es in Flächenlandkreisen schwierig sei, die vom Bund geförderten unabhängigen Beratungsstellen anzusiedeln. Mangels Alternativen würden die Behörden die Beratung übernehmen, die zugleich auch über die Anträge und Leistungen für die Behinderten entscheiden. Der Widerspruch aus Lilienthal folgte prompt.

Karen v. Grote und ihre Kollegin Christiane Stöckler, Mitarbeiterinnen der EUTB Aller-Weser-Wümme, stellten in einem Brief klar, dass sehr wohl eine Alternative zur Beratung durch die Fachstelle Teilhabe des Landkreises existiert. Für Menschen mit Behinderung sei es oft schwierig herauszufinden, welche Unterstützungsmöglichkeiten es gebe und welche Behörde dafür zuständig sei. „Wir als die Beraterinnen der EUTBs sehen uns als Lotsen, Menschen mit Behinderungen und deren Angehörige zu unterstützen, um durch dieses komplizierte System zu finden“, sagen die beiden Beraterinnen, die nicht nur in Lilienthal unterwegs sind, sondern auch Sprechstunden in Ritterhude, Hambergen und Osterholz-Scharmbeck anbieten. Dass dieses Angebot in der öffentlichen Runde im Kreishaus ausgeblendet wurde, irritierte sie, zumal die Behörden per Gesetz dazu verpflichtet sind, auf diese Beratungsmöglichkeit hinzuweisen. „Unsere Beratung ist unabhängig und erfolgt ausschließlich im Interesse der Ratsuchenden“, betonen die beiden.

Auf Nachfrage lässt die Kreisverwaltung keinen Zweifel daran, dass sich die behördliche Fachstelle als erste Ansprechpartnerin für die Betroffenen und deren Angehörigen ansieht. „Der Landkreis sieht sich in der Verantwortung für eine umfassende Beratung und Begleitung von Menschen mit Behinderung“, teilt Behördensprecher Malte Wintjen mit. Darüber hinaus bestehe für die Klienten selbstverständlich die Möglichkeit, auch andere Beratungsstrukturen ergänzend zu nutzen. „Gerade mit der EUTB gab es in der letzten Woche einen persönlichen Austausch zur Schnittstellenjustierung. Im Sinne der Betroffenen arbeiten wir mit allen in diesem Bereich tätigen Institutionen zusammen“, betont der Landkreis.

Mit der Einrichtung der Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung will das Bundesministerium für Arbeit und Soziales die Eigenverantwortung und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen stärken. Die Beratungsstellen sollen nach dem Willen des Ministeriums bereits aufgesucht werden können, bevor Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe beantragt werden.