Jochen Semken hat als Erster seinen Hut in den Ring geworfen: Der 61-Jährige tritt bei der Wahl im September als Worpsweder Bürgermeisterkandidat an. (CARMEN JASPERSEN)

Worpswede. Je kleiner eine Kommune ist, umso weniger spielt Parteipolitik eine Rolle. Eine Binsenweisheit, die in Worpswede aktuell durchaus untermauert wird. Jochen Semken, Ratsherr der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG), hat als erster den Hut in den Ring geworfen und die in diesem Wahljahr entscheidenden zwei Worte – frei nach Horst Schlämmer – gesprochen: „Ich kandidiere!“ Damit tritt ein erfahrener Lokalpolitiker als Bürgermeisterbewerber an, der aber ebenso wie der derzeitige Amtsinhaber Stefan Schwenke kein Parteipolitiker ist. Im Falle von Semken muss man genauer sagen „nicht mehr“, denn bis vor einem Jahr war er zumindest Mitglied bei den Grünen. Dann gründete die Partei einen eigenen Ortsverband, und er musste sich entscheiden. „Mein Herz schlägt noch immer grün“, sagt der 61-Jährige, aber er blieb der UWG-Fraktion, deren Vorsitzender er ist, treu.

Der Spagat zwischen den beiden Organisationen ist ein schwieriger, denn inhaltlich liegt man nicht weit auseinander, formal ist man aber Konkurrent um Wählerstimmen. Ob auch die Grünen Semken als Bürgermeisterkandidaten unterstützen, ist noch offen. Außer Stefan Schwenke selbst ist weit und breit kein anderer Kandidat in Sichtweite, alles deutet auf einen Zweikampf hin. Jochen Semken hat nun einen Anfangsvorsprung, denn er hat als Erster die Karten offen auf den Tisch gelegt.

„Man muss eine Haltung zu den Themen haben, aber am Ende geht es auch um Köpfe und Personen und darum, ob diese etwas verändern wollen“, sagt Semken. Für sich selber kann er das bejahen, denn auch bei vorherigen Wahlen wurde sein Name immer wieder in die Diskussion geworfen. Er sagte stets, er sei gerne Hotelier und wolle es bleiben. Nun hat sich der Geschäftsführer des Buchenhofs anders entschieden: Er findet, es sei Zeit für eine Zäsur und einen Neuanfang – für ihn persönlich wie für Worpswede.

Erfahrung von 35 Jahren

Seit 35 Jahren mischt er in der Lokalpolitik mit, als Fraktionschef, Ausschussvorsitzender und stellvertretender Bürgermeister. Bevor er Gäste beherbergte, hatte er Elektro-Ingenieur gelernt und war bei Siemens tätig. Er sei ein „Dünn- und kein Dickstromer“ gewesen, sagt er lachend, wohlwissend, dass er als zukünftiger Bürgermeister einige dicke Bretter zu bohren hätte. Die Strukturschwäche Worpswedes, die fehlenden wirtschaftlichen Entwicklungsperspektiven, die Schuldenlast, die Verkehrsprobleme – alles das hält ihn nicht davon ab zu sagen: „Es lohnt sich, für diese Gemeinde zu arbeiten.“ Worpswede ist für ihn ein Mikrokosmos, mit Menschen quer durch alle sozialen Schichten, mit typisch ländlichen Strukturen und modernen, urbanen Elementen.

Wie viele andere kritisiert Jochen Semken die Ideenlosigkeit und die Zaghaftigkeit der Worpsweder Politik. Er will Themen wie eine Nachhaltigkeitsstrategie für den Ort, eine sinnvolle wirtschaftliche Entwicklung, die mit den vorhandenen Ressourcen schonend umgeht, und mehr Bürgerbeteiligung voranbringen. Er sei ein großer Freund interkommunaler Zusammenarbeit, einer Gemeindefusion mit Grasberg oder Lilienthal steht er aber kritisch gegenüber. Konkrete Projekte für die kommende Wahlperiode sieht er vor allem in der Realisierung des Naturparks Teufelsmoor, von dem er sich auch touristische Impulse für den Künstlerort verspricht.

Eines der drängendsten Probleme im Ort ist für Semken die Verkehrssituation. Für ihn ist klar, dass langfristig nur eine vollständige Ortsumfahrung Abhilfe schaffen kann. Sicherlich sei eine solche Straße nicht in den kommenden fünf Jahren zu realisieren, aber man müsse zumindest damit anfangen und Lösungskonzepte für die Mobilitätsfragen entwickeln, meint er. Das größte Worpsweder Problem werde aber weiterhin die finanzielle Notlage der Gemeinde bleiben. Ein Patentrezept zur Entschuldung habe auch er nicht parat, sagt der frisch gebackene Kandidat: „Dafür wird viel politische Arbeit notwendig sein, denn Worpswede wird dieses Problem nicht alleine lösen können.“ Er kritisiert hier vor allem die Landespolitik, die strukturschwache Gemeinden im Regen stehen lasse. Das will er ändern, und auch noch etwas ganz Persönliches steht auf seiner Agenda: „Wenn ich Bürgermeister werde, dann lerne ich auch noch, ordentlich Platt zu schnacken.“

Zur Sache

Kandidatenfrage weitgehend offen

Mit Ausnahme von Jochen Semken (UWG) halten sich die Worpsweder Parteien noch zurück, was Kandidaten für das Bürgermeisteramt angeht. Auch Amtsinhaber Stefan Schwenke hat sich noch nicht offiziell erklärt, allerdings deutet vieles darauf hin, dass er erneut antritt. Die SPD sei noch nicht so weit, sagt der Ortsverbandsvorsitzende Frank Schmidt, ein eigener Kandidat zeichnet sich bislang nicht ab. Ähnlich sieht es bei den erstmals antretenden Grünen aus. Beide Lager stehen inhaltlich eher Semken als Schwenke nahe. Die CDU befindet sich in einem personellen Umbruch, am 29. April sollen auf einer Gemeindeverbandssitzung die Personalien für die Wahl entscheiden werden. Wahrscheinlich ist, dass die Christdemokraten Schwenke unterstützen werden, aber auch ein eigener Bewerber ist nicht ausgeschlossen. Klipp und klar sind nur die Aussagen von FDP und Linkspartei: Sie schicken keine Bewerber ins Rennen.