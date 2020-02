An der Einmündung der Bergstraße zur Findorffstraße soll der Winkel weniger spitz gestaltet werden. Außerdem wird der Fußweg mittels Markierungen über die Einmündung hinweggeführt. Dort, wo der Asphalt in Klinkerpflaster übergeht, soll ein Baumtor entstehen. Ein zuvor angedachter Kreisel oder rot eingefärbter Asphalt auf der Findorffstraße sind nicht mehr geplant. (CARMEN JASPERSEN)

Worpswede. Vor zehn Jahren begannen die Planungen für den Umbau der Bergstraße. Jetzt befasste sich der Planungsausschuss mit den beiden Einmündungen – nicht zum ersten Mal. Von Kreisverkehren war aber, anders als im Jahr 2010, keine Rede mehr.

Als die Planungen für die Ortskernsanierung begannen, hatten Verwaltung und Politik noch geglaubt, das gesamte „Goldene Dreieck“ könne von drei Kreisverkehren begrenzt werden – an der Einmündung der Hembergstraße in die Findorffstraße bei der Music Hall und an beiden Enden der Bergstraße. Nach heftigen Protesten, vor allem vom Kindergarten Kinderhaus, der einen Teil seines „Urwalds“ hätte opfern müssen, war man vom Kreisverkehr vor der Music Hall schnell wieder abgekommen. Aber auch die beiden anderen Kreisel verschwanden irgendwann in der Schublade.

Daraus wurden sie vom Planer Torsten Kreikenbaum zwar wieder hervorgeholt, wie er jetzt dem Planungsausschuss berichtete, aber nur mit dem Ergebnis, dass die Straßenbaulastträger – das Land Niedersachsen für die Hembergstraße (L 153), der Landkreis Osterholz für die Findorffstraße (K 11) – Kreisverkehre ablehnen. Umgestaltet werden sollen die beiden Enden der Bergstraße aber trotzdem. Von rot eingefärbtem Asphalt in den Einmündungen musste der Planer aber wieder Abstand nehmen, da Land und Landkreis die Pflege für zu aufwendig halten.

Jetzt stellte Torsten Kreikenbaum einen neuen Entwurf vor. An der Einmündung zur Findorffstraße soll einerseits der Winkel weniger spitz gestaltet werden, andererseits wird aus Richtung Osterholz-Scharmbeck die Fahrbahn leicht verengt, außerdem wird der Fußweg mittels Markierungen über die Einmündung hinweggeführt, weshalb Fußgänger, die die Bergstraße überqueren, Vorrang haben. Vor der Einmündung wird ein Zebrastreifen angelegt. Direkt hinter der Einmündung bekommt die Bergstraße ein Baumtor, dort geht der Asphalt in Klinkerpflaster über. Über dieses Ende der Bergstraße musste im Ausschuss nicht lange diskutiert werden.

Verzicht auf Parkplätze

Schwieriger wurde es mit der Einmündung in die Hembergstraße, auch wegen der Kosten. Die betragen für beide Einmündungen, wenn dem Entwurf des Planers gefolgt wird, 450 000 Euro. „Da haben wir erst mal richtig geschluckt“, sagte Fachbereichsleiter Michael Rath. Daraus ergibt sich nämlich ein Quadratmeterpreis von 329 Euro, gefördert werden aber nur 230 Euro. Die Gemeinde bliebe also auf nicht förderbaren Kosten von 83 000 Euro sitzen, die sie komplett selbst tragen müsste – zusätzlich zu ihrem Eigenanteil an den anderen Kosten. Auch an der Hembergstraße wollte Torsten Kreikenbaum zunächst die Einmündung etwas umbauen. Die Gaststätte Zum Hemberg sollte einen größeren Vorplatz für einen Biergarten erhalten, der Zebrastreifen sollte vor das Eiscafé verlegt werden, die Einmündung durch eine Fußgängerinsel geteilt werden. Außerdem sollten zehn Parkplätze fortfallen, und daran gab es im Ausschuss einige Kritik. Heiko Pankoke (CDU) fragte, ob schon mit den Gastronomen gesprochen wurde – den Betreibern des Hembergs, des Eiscafés und des danebenliegenden Schnellrestaurants. Schließlich herrsche an der Ecke schon jetzt Parkplatzmangel. Bernd Rugen (Linke) beklagte sich, dass oft sogar der Fußweg gegenüber der Eisdiele so zugeparkt werde, dass selbst Fußgänger nicht mehr an den Autos vorbeikämen, geschweige denn Rollstuhlfahrer.

Friedrich-Karl Schröder (CDU) fand es sinnlos, Parkplätze zu opfern, um Bäume zu pflanzen. Das sei aber nötig, wenn der Zebrastreifen verlegt werden solle, sagte Torsten Kreikenbaum – „da kann man nicht die Autos bis an den Zebrastreifen heran stehen lassen“. Dann solle man den Zebrastreifen lassen, wo er ist, schlug Malte Wintjen (SPD) vor, nämlich auf der anderen Seite der Einmündung. Außerdem könne man auf „Kleinkram“ wie Sitzbänke vorerst verzichten, um die Kosten zu senken. Das fand allgemeinen Anklang.

Für die Einmündung an der Findorffstraße wurde schließlich der Entwurf des Planers angenommen, es soll jedoch versucht werden, die Kosten zu drücken. Das gilt auch, aber mit erhöhtem Nachdruck, für die Einmündung in die Hembergstraße. Dort soll, so die einstimmige Empfehlung des Ausschusses, der Zebrastreifen nicht verlegt werden, und die Gemeinde soll mit den Gastronomen reden, ob diese auf Parkplätze verzichten können.