Der Quelkhorner Musiker Bernd Schlott geht neue Wege. (Björn Hake)

Quelkhorn. Seine Vielseitigkeit öffnet dem Quelkhorner Musiker Bernd Schlott auch in den schweren Zeiten der Corona-Pandemie immer wieder neue Horizonte und musikalische Betätigungsfelder. Der 60-Jährige, der sich ohne den markanten Stetson-Hut und das Saxofon irgendwie unbekleidet fühlt, hat sich vor einiger Zeit ein zusätzliches berufliches Standbein aufgebaut. Als musikalischer Wunscherfüller spielt er Lieder nach Wahl bei Trauerfeiern und verleiht den Zeremonien damit auch klanglich einen würdigen Rahmen.

„Das Interessante für mich ist dabei, die Biografien der Verstorbenen zu hören. Man wird sehr in diesen intimen Kreis aufgenommen, was ich total außergewöhnlich finde“, beschreibt Schlott seine Emotionen vor, während und nach einem Auftritt. Und jedes Mal sei es für ihn eine Berufung, das in ihn gesteckte Vertrauen der Menschen, die ihn bitten zu spielen, nicht zu enttäuschen. In diesem Jahr musizierte Bernd Schlott schon auf neun Trauerfeiern.

Von den großen Sorgen und Nöten, die viele seiner musikalischen Kollegen wegen der Corona-Pandemie plagen, ist Schlott bisher verschont geblieben. Sein Auftragsbuch könne er locker füllen, sagt er und verweist auf seine Wandlungsfähigkeit und Allrounder-Qualitäten. So spielt er nicht nur Alt-, Tenor- und Sopransaxofon, Klarinette, Chromatische Mundharmonika und Keyboards, sondern kann sowohl drinnen als auch draußen spielen und sich den äußeren Bedingungen anpassen. „Ich bediene eine Nische“, erzählt Schlott. Dennoch sei 2020 trotz guter Auftragslage auch für ihn ein „extremes Jahr“ gewesen. Denn viele Menschen aus seinem Freundeskreis – darunter Helmut Pohlmann vom Parzival-Hof und der ortsansässige Kaufmann Fritz Hahnenfeld – sind verstorben und mit einem letzten musikalischen Gruß von Bernd Schlott verabschiedet worden.

Schon mit 18 Jahren hatte Bernd Schlott ein erstes einschneidendes Erlebnis bei einer Trauerfeier. Für seine Oma Anni, wie er sich erinnert. „Das war meine erste Beerdigung, auf der ich gespielt habe. Sie hatte es immer geliebt, wenn ich im Treppenhaus gespielt habe“, wird Schlott auch heute noch ganz warm ums Herz, wenn er an diese Zeiten denkt.

An Plänen mangelt es dem Mann mit dem Stetson-Hut nicht. „Ich bewerbe mich als Filmkomponist und Studiomusiker für CD-Aufnahmen“, lässt er wissen. Und Anfang nächsten Jahres wird Schlott eine neue CD aufnehmen: „Ich habe etliche neue Stücke geschrieben.“ Wer Kontakt aufnehmen möchte, erreicht Schlott unter der Nummer 04293/ 78 63 29.