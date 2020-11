Bernd Stelter hat seinen für dieses Jahr geplanten Auftritt in Osterholz-Scharmbeck auf Dezember 2021 verschoben. (Vasil Dinev)

Osterholz-Scharmbeck. Die Unterhaltungsbranche ist von der Corona-Krise bekanntlich besonders schwer getroffen. Da bildet die Osterholzer Stadthalle keine Ausnahme. Wo gewöhnlich im Herbst und Winter quasi das Licht nicht ausgeht, bleibt es in diesem Jahr dunkel und still. Die meisten bis Ende 2020 in der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck geplanten Abende sind bereits verlegt oder abgesagt worden. Nun wird dieser streichkonzertante Reigen fortgesetzt.

Diese im November und Dezember geplanten Konzerte und Comedy-Abende mussten, wie die Stadthalle jetzt informiert, teilweise schon zum zweiten Mal verschoben werden: Queenz of Piano (neuer Termin 7. Oktober 2021), Electric Light Orchestra-Tribute-Band mit Phil Bates (neuer Termin 8. April 2021), Barock mit den Songs von AC/DC (neuer Termin 18. September 2021) und die Abba-Show mit „Swedish Legend“ (neuer Termin 17. November 2021).

Jaschke tritt erst 2022 auf

Ebenfalls erst im nächsten Jahr erwartet werden „The Musical Box“ (5. November 2021), Bernd Stelter (9. Dezember 2021), die A-cappella-Band On Air (2. Dezember 2021) und Gerd Spiekermann (19. Dezember 2021). Das schon traditionelle Silvester-Konzert mit dem Bremer Kaffeehaus-Orchester kann ebenfalls erst 2021 stattfinden.

Die Michael-Jackson-Tribute-Show „Forever – King of Pop“ wurde inzwischen komplett abgesagt. „Bereits gekaufte Tickets können in den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden, und die Kunden erhalten im Anschluss einen Gutschein der Veranstaltungsagentur“, teilt die Stadthalle mit.

Das Blasorchester Lilienthal wollte eigentlich bereits im Frühjahr sein 40-jähriges Bestehen mit einem Jubiläumskonzert feiern, musste diesen Auftritt aus den bekannten Gründen auf den 16. Januar 2021 verlegen und nun auch diesen neuen Termin stornieren. „Tickets können in den Vorverkaufsstellen, in denen sie gekauft wurden, zurückgegeben werden. Wer dem Orchester in diesen schwierigen Zeiten etwas Gutes tun will, behält die Eintrittskarten einfach und spendet so den Betrag“, schlägt die Stadthallen-Sprecherin Christine Cassel-Schneider vor.

Auch die Komikerin Marlene Jaschke hat es erwischt. Der geplante Auftrittstermin am 23. Januar 2021 wurde um ein ganzes Jahr verlegt auf den 22. Januar 2022. Hier sollen bereits erworbene Eintrittskarten ihre Gültigkeit erhalten, können aber auch, wenn der neue Termin nicht passt, in der Vorverkaufsstelle, in der sie erworben wurden, gegen Kostenerstattung zurückgegeben werden.

Der Schweizer Schlagerstar Beatrice Egli wollte im Februar 2021 für Stimmung in der Stadthalle von Osterholz-Scharmbeck sorgen. Daraus wird leider auch nichts. Das Konzert wird nun verschoben auf den 21. Oktober 2021. Jimmy Kelly kann seine „Back on the Street“-Tour nicht wie geplant durchführen und wird somit erst am 5. Mai 2022 einen Abstecher nach Osterholz-Scharmbeck machen.

Christina Cassel-Schneider: „Für alle verschobenen Veranstaltungen bleiben bereits erworbene Tickets weiterhin gültig.“ Erhältlich sind Tickets auch bei der WÜMME-ZEITUNG, Telefon 04298/ 27 04 65 10, sowie unter weser-kurier.de/ticket und unter der Telefonnummer 0421/ 36 36 36.