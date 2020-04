Garten- und Landschaftsbauer in Aktion: Ingenieur Robert Meyer-Heye (links) bespricht mit Azubi Rene Klisch Erdarbeiten. (fotos: JASPERSEN)

Grasberg. Der Bagger vibriert. Die Schaufel fährt in schwarze Erde. René Klisch manövriert sie geschickt. Er ist Azubi im zweiten Lehrjahr. Durch einen Kumpel habe er den Beruf entdeckt und nach ein paar Tagen Praktikum bei der Grasberger Firma Karl Hannig Garten- und Landschaftsbau war klar: Er will Garten- und Landschaftsbauer werden. Daran hat sich nichts geändert. Vom Führerstand herab lacht er: „Es sieht nicht danach aus, dass es irgendwann keinen Spaß mehr macht.“ Sein Chef lebt es vor. Karl Hannig spielte als Kind in den Gewächshäusern der Großmutter, die sich 1902 im Grünbereich selbstständig gemacht hatte. Der Enkel lernte und studierte Garten- und Landschaftsbau und gründete seine eigene Firma. 40 Jahre später sagt er: „Ich habe nie vor, ganz aufzuhören.“

Fast 40 Mitarbeiter zählt die Grasberger Firma inzwischen. Sie nutzen 16 Radlader, 17 Bagger, zwölf Lkw und „ein Riesenarsenal an Kleinmaschinen“, so Karl Hannig. Bis heute geht er gerne auch mal selber raus zu Kunden. Das macht Spaß. „So bin ich aufgewachsen“, sagt er. Der Hang zum Grün ist Hannig in die Wiege gelegt. Mit 14 Jahren begleitete er den Vater, ebenfalls ein Garten- und Landschaftsbauer, auf dessen Baustellen. Später interessierte er sich zunächst für Maschinenbau. Das sei auch interssant gewesen, aber nach einem Praktikum entschied er sich für die Familientraditon. Den ganzen Tag in der Halle arbeiten, ohne Sonne, ohne frische Luft, aber mit einem hohen Geräuschpegel – eine tolle Erfahrung, aber nicht sein Ding.

Weites Arbeitsspektrum

Ein Saisongewerbe ist der Garten- und Landschaftsbau nicht, auch wenn gerade im Frühling vielerorts in Parks und Gärten die Gartenprofis besonders auffallen. „Es ist immer viel zu tun“, erzählt der Bauleiter Robert Meyer-Heye, nur im Winter und im Juli werde es etwas ruhiger. Seit acht Jahren arbeitet der studierte Landschaftsbauer in Grasberg. „Das Arbeitsspektrum ist sehr weit“, sagt er über die Firma. Es reiche von einer Stunde Hecke schneiden bis zum kompletten Kanalbau für die Entwässerung. Und auch das Wetter beeinflusst die Trends. Wegen der zurückliegenden heißen Sommer werden zunehmend auch Zisternen zur Regenwassersammlung und Beregnungsanlagen für die Gärten angefragt, so Meyer-Heye. Oder vielleicht, weil das ökologische Bewusstsein für Regenwassernutzung zunehme.

Begonnen hatte die Firma Karl Hannig mit der Pflege und Anlage von Privatgärten. Später folgten Neubauprojekte, denn so Meyer-Heye: „Der Garten- und Landschaftsbau hängt an der Baubranche.“ Und wie die Berufsbezeichnung schon ahnen lässt, umfasst er einen vielfältigen Bereich: Pflasterarbeiten, Erdarbeiten, Anlegen von Garten- und Schwimmteichen, Planung von Außenanlagen, Kanalbau, Dachbegrünung, Spielplätze von Planung, Bau bis Pflege, Ausstattung von Außenbereichen beispielsweise mit Fahrradständern oder Bänken, Pflanzarbeiten, Terrassen aus Stein oder Holz, Gartenmauern sowie die Garten- und Baumpflege. Über dem steht das Credo von Karl Hannig: „Zubetonieren ist nicht so unsere Sache.“ Seine für Privatgärten zuständige Kollegin Marita Günther freut sich: „Ich musste noch keinen Schottergarten bauen.“ Sie versuche vielmehr in ihre Projekte „immer ein paar schöne blühende Pflanzen einzubringen“. Tierfreundlich und robust sei beispielsweise die Felsenbirne. Außerdem mögen Insekten Lavendel, Salbei und Kräuter im Allgemeinen.

Hannig versteht seinen Beruf „immer wieder als Herausforderung“ und vergleicht einen Garten mit einer Entwicklung. Je besser er gepflegt werde, umso besser werde er. Der Kundenkreis sei groß, so groß, dass er kaum Werbung brauche und die Auftragsbücher trotzdem gut gefüllt sind, so Hannig. Marita Günther ergänzt: „Die Nachfrage ist ungebrochen.“ Manchmal schafften sie es auch nicht, alle Anfragen zu beantworten. Mit Hannig, Meyer-Heye und Günther sorgen drei Ingenieure für die Fachkompetenz von der Planung bis zur Baustellenbetreuung.

„Wir haben sehr viele Vorarbeiter, die bei uns mal eine Ausbildung gemacht haben“, erzählt Karl Hannig – zwei Azubis pro Jahrgang. Als Prüfer wisse er, was für einen vernünftigen Abschluss gebraucht werde, und er sieht sich in seiner Ausbildungsweise bestätigt: Die Grasberger Firma stellte beispielsweise beim Berufswettbewerb der Landschaftsgärtner beim Landesentscheid Niedersachsen-Bremen im Rhododendronpark in Bremen die Landessieger 2012.

Zur Sache

Garten- und Landschaftsbau

1989 ist der VGL (Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau) Niedersachsen-Bremen durch Fusion des Fachverbandes Nordwestdeutscher Landschaftsgärtner mit dem Fachverband Garten- und Landschaftsbau Niedersachsen entstanden. Er vertritt als Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband rund 380 Betriebe und ist einer von zwölf Landesverbänden, die im Bundesverband (BGL) organisiert sind. Im Jahr 2019 hat der Garten- und Landschaftsbau in Niedersachsen-Bremen einen Umsatz von 1,07 Milliarden Euro erwirtschaftet. Rund 80 Prozent der VGL-Mitgliedsbetriebe sind anerkannte Ausbildungsbetriebe.