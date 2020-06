Bewerbersuche vor der Corona-Krise: Monika Lange stellt Kastens & Knauer beim Azubi-Speeddating vor. (Maximilian von Lachner)

Landkreise Osterholz/Rotenburg. Wirtschaftliche Unsicherheit, Entlassungen, Kurzarbeit – es gibt sicherlich angenehmere Zeiten, um in das Berufsleben zu starten. Dem aktuellen Monatsbericht der Bundesagentur für Arbeit zufolge sind die gemeldeten Ausbildungsstellen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutschlandweit um neun Prozent zurückgegangen. Etwa ein Drittel des Rückgangs lasse sich dabei auf die Corona-Pandemie zurückführen.

In den Landkreisen Osterholz und Rotenburg ist diese Entwicklung allerdings zahlenmäßig bisher nur spärlich erkennbar. Die Anzahl der gemeldeten Ausbildungsstellen sei in vielen Berufen ähnlich wie in der Vergangenheit, teilt eine Sprecherin der Agentur für Arbeit Bremen-Bremerhaven mit, die auch für den Landkreis Osterholz zuständig ist. Insgesamt lag die Zahl der gemeldeten Stellen dort zumindest um drei Prozent niedriger als im Mai vergangenen Jahres; im Landkreis Rotenburg sank die Zahl im Vergleich zum Vorjahresmonat um sechs Prozent.

Wegfall von Angeboten spürbar

Demgegenüber gab es im Kreis Osterholz im Mai sogar neun Prozent weniger Bewerber ohne Ausbildungsplatz als im Mai 2019 (362 gegenüber 382). Der Landkreis Rotenburg verzeichnet, ganz unabhängig von Corona und gemessen an der Einwohnerzahl, deutlich weniger Bewerber ohne Ausbildungsplatz als der Kreis Osterholz. Die absolute Zahl stieg hier allerdings gegenüber dem Mai 2019 um drei Prozent von 405 auf 419 an.

Einige coronabedingte Besonderheiten scheint es jedoch zu geben. Die für den Landkreis Osterholz zuständige Arbeitsagentur teilt auf Anfrage mit, dass sie in diesem Jahr bisher auffällig wenige Bewerbungen registriere. „Durch den Ausfall des Schulunterrichts und von berufsorientierenden Angeboten ist das Engagement der jugendlichen Bewerberinnen und Bewerber eher verhalten derzeit“, erklärt eine Sprecherin. Das könnte ein Grund dafür sein, dass die Zahl der offenen Ausbildungsstellen im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt gestiegen ist – im Kreis Osterholz um sechs (248 gegenüber 230), im Landkreis Rotenburg um drei Prozent (683 gegenüber 665). Keine Motivation also bei den Bewerbern?

Nachfrage bei einem der größeren Arbeitgeber in der Region, dem Aluminiumhändler Kastens & Knauer in Lilienthal. Zuständig für Personalfragen ist dort Monika Lange. Tatsächlich liege das Problem aktuell vor allem darin, Auszubildende zu finden, sagt Lange. Mit Corona habe das allerdings nichts zu tun. Insbesondere für die Lagerlogistik gebe es von Jahr zu Jahr weniger Bewerber. Zum Herbst wollte das Lilienthaler Unternehmen eigentlich Auszubildende in diesem Bereich einstellen. „Wir haben aber bisher keine einzige Bewerbung bekommen“, sagt Lange.

Ein Trend, der sich bereits seit drei oder vier Jahren abzeichne. In der kaufmännischen Sparte laufe es hingegen besser. Erst kürzlich habe man dort einen Ausbildungsplatz vergeben. Sechs Auszubildende beschäftige Kastens & Knauer aktuell, sagt Lange. Ob diese übernommen werden, hänge nicht von der Corona-Krise ab. „Wir bilden aber grundsätzlich für den eigenen Betrieb aus“, erklärt Lange. Dass die Zahlen auf dem regionalen Ausbildungsmarkt aktuell vergleichsweise stabil wirken, mag auf den ersten Blick etwas beruhigen, ist allerdings nur eine Momentaufnahme. Die wirklich aussagekräftigen Daten sind nämlich erst in einigen Monaten zu erwarten. Traditionell steigt die Zahl derjenigen Bewerber, die einen Ausbildungsplatz erhalten, über die Sommermonate hinweg stark an.

Krise mit Verzögerung?

Ein Beispiel aus dem Landkreis Rotenburg: Im Mai 2019 waren 405 Bewerber auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz, im August nur noch 198. Dass die Zahlen auch in diesem Sommer einen Sprung machen, ist zumindest fraglich. Nach Angaben des Jobcenters würden manche Ausbildungsbetriebe zugunsten der Betriebssicherung in den Jahren 2020 und 2021 ganz oder teilweise auf neue Auszubildende verzichten wollen, heißt es in einer Mitteilung des Landkreises Rotenburg.

Welche Unternehmen das sind, wird nicht mitgeteilt. Das Handwerk jedenfalls sei von der Corona-Krise verhältnismäßig gering getroffen, sagt Karin Meyerhoff. Mit ihrem Mann leitet sie in Wilstedt eine Firma für Haustechnik. „Wir bilden nach wie vor aus“, sagt Meyerhoff. Zum ersten September werde ein neuer Auszubildender im Betrieb anfangen; im Frühling hätten zwei Lehrlinge ausgelernt, die man beide übernommen habe. Zwei weitere seien aktuell im zweiten Lehrjahr. „Die Berufsschule war zwischenzeitlich geschlossen, aber an der betrieblichen Ausbildung hat sich für unsere Lehrlinge durch Corona eigentlich nichts verändert“, sagt Meyerhoff. Auch bei der Zahl der Bewerber seien keine coronabedingten Besonderheiten erkennbar. Es gebe immer mal wieder gute und schlechte Jahre. „An dem Begriff Fachkräftemangel ist im Handwerk aber schon was dran“, sagt Meyerhoff. „Vielleicht, weil heute alle unbedingt Abitur machen und studieren wollen.“

Anders als das Handwerk sei das Hotelwesen eine der Branchen, in denen aktuell deutlich weniger Auszubildende als üblich gesucht werden, teilt die Arbeitsagentur Bremen-Bremerhaven mit. Jochen Semken, Inhaber des Hotels Buchenhof in Worpswede, bewegt sich in dieser Hinsicht gegen den Trend. „Ich suche zum 1. August“, sagt er. „Wenn ich nicht überzeugt wäre, dass die Situation sich wieder normalisiert, könnte ich ja gleich dichtmachen.“ Momentan gebe es sogar mehr Arbeit – zum Beispiel durch die Auflagen für das Frühstück. Er sei auf seine beiden Auszubildenden angewiesen, die während der Schließung als einzige Mitarbeiter von der Kurzarbeit ausgenommen waren.

Eine Auszubildende bereite sich gerade auf die Abschlussprüfung vor. Die Übernahme garantieren könne er allerdings nicht. „Das hängt wirklich davon ab, wie sich die Situation entwickelt. Natürlich müssen wir auch auf die Kosten achten“, sagt Semken.