Die Kleintierpraxis von Bettina Jachens in Lilienthal feiert im Juni 2018 ihr 25-jähriges Bestehen. (von der Decken)

Bettina Jachens: Mich beschäftigt momentan am meisten die Zeit als solche. Wie wertvoll ist es, Zeit zu haben für die Menschen, die einem viel bedeuten?

Ich lese gerade ein Buch von Karl Ove Knausgård, einem norwegischen Schriftsteller: „So viel Sehnsucht auf so kleiner Fläche“. Knausgård kuratierte eine Munch-Ausstellung, die ich in Düsseldorf gesehen habe, und schreibt in dem Buch über seine Beziehung zu Edvard Munch, der ebenfalls Norweger war.

Ich würde das Geld zum einen für den Ausbau von Krippen, Kindergärten und Betreuungsplätzen für Kinder ausgeben, damit es selbstverständlich wird, dass beide Elternteile mit einem guten Gefühl und ohne Stress zur Arbeit gehen können. Zum anderen würde ich Vereine und private Initiativen mit dem Geld unterstützen, die Menschen durch ihre Arbeit entlasten, wie zum Beispiel die Lilienthaler Tafel oder der Tierschutzverein. Wichtig wäre mir auch, Kinder und Jugendliche außerschulisch sinnvoll zu beschäftigen und dieses finanziell zu unterstützen durch Sportangebote oder auch kulturelle Angebote.

Am liebsten verbringe ich den Sonntagnachmittag ohne Termine bei einem schönen Spaziergang in der Natur.

Die Kunstschau Wümme, Wörpe, Hamme stellt Besucherrekord auf. Wir haben hier in Lilienthal ein wunderbares Museum, das leider viel zu wenig von den Lilienthalern wahrgenommen wird.

Mit dem Dalai Lama würde ich vielleicht nicht essen gehen, aber einen langen Spaziergang machen und über Toleranz, Respekt und Frieden reden.

Ich wollte immer Tierärztin werden!

Deep Purple, Machine Head mit Smoke on the water.

Kitesurfen. Mich faszinieren Wind und Wasser, und es sieht fantastisch aus, wenn die Kitesurfer loslegen.

…Menschen oberflächlich und ohne Respekt über andere urteilen, ohne deren Lebenssituation zu kennen.

Zur Person

Bettina Jachens

ist Tierärztin und betreibt seit 1993 eine Kleintierpraxis in Lilienthal. Sie lebt mit ihrer Familie, zu der auch Hund und Katze gehören, im Ortsteil Trupe.