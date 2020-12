Mittwochnachmittag in der Tarmstedter Tafel: Pharell und seine Schwester Bernice (links) nehmen die Geschenke, auch für die Geschwister, mit. (CARMEN JASPERSEN)

Tarmstedt. Endspurt vor Heiligabend: geschäftiges Treiben in den Supermärkten und auch bei der Tafel in Tarmstedt. Dort wurden die Geschenke der Wunschsterne-Aktion ausgegeben, die ganz anders verlief als sonst. Es gab keinen Weihnachtsbaum im Rathaus, an dem die Sterne sonst hängen, und keine Adventsfeier in der KGS. „Stattdessen haben wir die Sterne bei der Kirche ins Gebüsch gehängt. Dabei sind wir auch mit den Spendern ins Gespräch gekommen“, sagt Mitorganisatorin Lore Holsten. Da das Rathaus für den Publikumsverkehr geschlossen ist, erfolgte die Abgabe der Geschenke direkt bei der Tafel und in der Bücherei.

Damit alles corona-konform erfolgt, hat das Tafel-Team eine zusätzliche Station eingerichtet, an der Tafel-Chef Reinhard Schwolow die Geschenke ausgab. Die Beschenkten blieben durch ein Nummernsystem anonym. Bei der Ausgabe der Blankosterne wurde der Name notiert und eine Nummer vergeben. Auf den Wunschsternen und den Geschenken war nur die Nummer zu sehen.

55 Kinder bis 14 Jahre haben an der Aktion teilgenommen. Die Wünsche der Kinder waren ganz unterschiedlich: Für ein zweijähriges Kind wurde eine Jacke gewünscht, drei und vier Jahre alte Kinder benötigen Winterschuhe. Ältere Kinder wünschten sich eine Drohne, Bluetooth-Kopfhörer oder eine gerade angesagte Puppe. Dinge, für die das Familienbudget sonst nicht reicht.

Bernice und Pharell haben ihre Mutter begleitet, um beim Tragen der Geschenke zu helfen. Die Familie hat 13 Kinder, davon sind neun unter 14 Jahren. Sie nahmen das erste Mal an der Wunschsterne-Aktion teil. Bei Pharell war die Aufregung zu spüren. Ob sein Wunsch wohl in Erfüllung geht?

Eine andere Mutter ist ohne ihre drei Kinder gekommen. Die Aktion helfe ihnen sehr, sagt sie. Für Kinder im Hartz-IV-Bezug gebe es kein Extrageld zu Weihnachten. Die Geschenke sparten sich die Familien vom Munde ab, weiß Gaby Hildebrandt von der Tafel. Zusätzlich zu den Wunschstern-Geschenken wurden auch Spenden des siebten Jahrgangs der KGS Tarmstedt mit verteilt.