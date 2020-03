Weites Land: Die Weideflächen, die der Reiterverein nutzt, werden bis auf Weiteres nicht bebaut. (André Fesser)

Lilienthal. Die Auseinandersetzung über die Schaffung eines neuen Baugebiets an der Mauerseglerstraße in Lilienthal hat am Wochenende ein jähes Ende gefunden. Bürgermeister Kristian Tangermann erklärte am Sonnabend, das Bauleitverfahren wegen eines Korruptionsverdachts stoppen zu wollen. Der Plan, auf dem rund fünf Hektar großen Areal zwischen Klinik und Umgehungsstraße Wohnungen und eine Schule errichten zu wollen, soll also nicht weiterverfolgt werden.

Die Nachricht vom Aus für das Projekt Mauerseglerstraße schlug am Sonnabend ein wie eine Bombe. Tangermann hatte den Gemeinderat am Nachmittag kurzfristig zu einer nichtöffentlichen Sondersitzung gebeten, ohne die Ratsleute vorab über den Inhalt zu informieren. So waren auch sie überrascht, als sie mit der Botschaft konfrontiert wurden, dass einem der Ratsmitglieder Geld angeboten worden sein soll. Offenbar sollte die Offerte dazu dienen, im Zuge des Entscheidungsprozesses zum Baugebiet Mauerseglerstraße ein gefälliges Abstimmungsverhalten zu erzielen. Tangermann hat den Fall nach eigener Aussage nach Kenntnisnahme und Prüfung bei der Polizei angezeigt. Außerdem kündigte er an, die entsprechenden Tagesordnungspunkte für die Sitzung des Bauausschusses an diesem Montag streichen und die Beschlussvorlagen zurückziehen zu wollen. Für die Sitzung des Verwaltungsausschusses am Dienstag wird er beantragen, die bisherigen Beschlüsse zur Bauleitplanung aufzuheben. Es wird davon ausgegangen, dass die Ausschussmehrheit dem Antrag folgen wird.

Mit seiner Strafanzeige folgt Tangermann den Vorgaben der Antikorruptionsrichtlinie Niedersachsens, die es gebietet, bei Anhaltspunkten für eine Korruptionsstraftat die Strafverfolgungsbehörden zu unterrichten. Für ihn sei aber nicht nur die strafrechtliche Seite ausschlaggebend, auch politisch müsse das Vorhaben neu bewertet werden: „Wenn jemand mit derartigen Mitteln Einfluss auf das Verfahren nehmen will, dann ist das inakzeptabel“, sagte er gegenüber der Redaktion. Und schließlich gehe es ihm auch darum, auf Betroffene achtzugeben, womit er die Mitglieder des Rats meint, aber auch seine Mitarbeiter in der Gemeindeverwaltung. Tangermann betont, dass es sich bei dem Bestechungsvorwurf bislang um einen Verdacht handelt. Nach seiner Anzeige sei es nun die Aufgabe der Staatsanwaltschaft, die Ermittlungen aufzunehmen. Für ihn stehe ein Ergebnis aber schon jetzt fest: Das Thema Mauerseglerstraße sei vom Tisch.

Aktivitäten der Bremer Asset-Firmengruppe beendet

Damit wären auch die Aktivitäten der Bremer Asset-Firmengruppe in Lilienthal vorerst beendet. Geschäftsführer Ingo Damaschke, gegen den sich die Anzeige des Bürgermeisters im Übrigen nicht richtet, beabsichtigte, auf den Weiden an der Mauerseglerstraße 96 Reihenhäuser, außerdem Sozial- und Seniorenwohnungen zu errichten. Aus Sicht der Befürworter des Projekts – darunter der Bürgermeister, die CDU und die FDP – war das Vorhaben attraktiv, weil der Investor zusicherte, auf dem Areal Flächen für eine Kita, eine Grundschule und eine Sporthalle bereitzustellen. Kritiker mahnten an, dass das Neubaugebiet die bestehende Infrastruktur überlasten, eine CO2-Senke vernichten und die Interessen der Bewohner der nahe gelegenen Diakonischen Behindertenhilfe und ihrer 300 Bewohner berühren würde. Auch der benachbarte Reiterverein bangte um seine Existenz, weil mit der Bebauung ein Großteil der genutzten Weideflächen verloren gegangen wäre.

Beim Reiterverein und dem Aktionsbündnis gegen die Bebauung der Mauerseglerstraße war man nach der überraschenden Entwicklung in Feierstimmung. Die Gegner des Bauvorhabens trafen sich schon am Sonntagvormittag in der Reithalle auf ein Glas Sekt und zur Beratung über das weitere Vorgehen. Der Vorsitzenden des Reitervereins Lilienthal, Cornelia Harbers, zufolge freue man sich, dass die Bebauung nun vom Tisch sei. Was das für die Zukunft der Reiter und der Tiere bedeutet, vermochte am Sonntag aber noch niemand zu sagen, da noch nicht klar ist, welche Pläne die Eigentümer der Weiden nach dem Aus für die Bebauung nun mit den Grünflächen verfolgen werden.

„Wir fordern den Gemeinderat auf, eine langfristige Lösung für die Flächen finden“, zitierte Daniela Kazmierczak aus dem Reiterverein aus einem Forderungskatalog, den die Bebauungsgegner am Sonntag gemeinsam erarbeiteten. Demnach sollten die Flächen langfristig für den Reitsport, als CO2-Speicher und zur Naherholung für die Bewohner der Diakonie erhalten bleiben. Anwohner Achim Ballhausen, der sich im Aktionsbündnis engagiert, betonte, dass es um offene Sportflächen gehe, man also darauf hinarbeiten wolle, dass sie nicht versiegelt werden.

Ihren Forderungen wollen die Mitglieder des Aktionsbündnisses an diesem Montag vor dem Bauausschuss (18 Uhr im Rathaus) Nachdruck verleihen. Trotz der Wende soll der angekündigte Demonstrationszug um 16.30 Uhr vor dem „Pfiffikus“ an der Moorhauser Landstraße 14 starten. Um 17.30 Uhr soll es eine Kundgebung vor dem Rathaus geben, bevor es dann in den Ratssaal geht.

Zur Sache

Investor spricht von Sippenhaft

Investor Ingo Damaschke wirft dem Lilienthaler Bürgermeister Kristian Tangermann unprofessionelles Verhalten vor. Er meint damit nicht, dass der Rathauschef den Korruptionsverdacht zur Anzeige gebracht hat und der Fall nun zur weiteren Klärung die Justiz beschäftigen wird. Alles korrekt. Nicht leben kann Damaschke jedoch mit dem Vorstoß des Bürgermeisters, die Planungen für das Wohngebiet an der Mauerseglerstraße am Dienstag durch den Verwaltungsausschuss endgültig aufheben zu lassen. „Ich sehe mich dadurch in Sippenhaft genommen. Das ist eine Kurzschlussreaktion. Man muss das eine von dem anderen trennen“, sagt der Bremer Unternehmer.

Damaschke fordert, dass sich die Poilitik mit den Planungen weiter sachlich auseinandersetzt. Er selbst habe sich nichts vorzuwerfen und korrekt verhalten. Die Justiz müsse klären, was dran sei an den Vermutungen. Allerdings befürchtet Damaschke, dass die Ermittlungen ausgehen werden wie das Horneberger Schießen und Aussage gegen Aussage steht. „Und dafür soll mein Projekt geopfert werden? Das geht doch nicht“, sagt der Chef des Asset Firmengruppe. Abschreiben will der Unternehmer sein Vorhaben nicht. „Ich hoffe, dass sich die Vernunft noch durchsetzt“, sagt er mit Blick auf Dienstag. Er schlägt vor, die Planungen bis zur Aufklärung der Vorwürfe auf Eis zu legen. Alles andere sei übereilt.