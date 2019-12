André Rabini (rechts) singt in Murkens Hof Matthias Schinkopf am Saxophon zu. (Marcus Schmidt)

Lilienthal. Wer am Sonnabend durch Lilienthals Ortskern bummelte, traf zwischen Glühwein-Dampf und Lichterketten auf Erwachsene, Kinder, Hunde und Vermummte, die vor dem Rathaus den Weihnachtsmarkt genossen. Und der noch eine Spur friedlicher ablief als jene Massenveranstaltung in der Bremer Innenstadt. Im benachbarten Murkens Hof ging es sogar noch entspannter zu – und auch ein bisschen cooler: Zuhörer wippten auf dem Stuhl und schnipsten mit den Fingern. Das Bremer André Rabini Sextett stand auf der Bühne und erwärmte Herzen und Füße.

Musiker, Bandleader, Klavierlehrer und Konzertorganisator Klaus Möckelmann macht mit seiner Konzertreihe möglich, was es in der Gegend bisher selten gab: Seit August und noch bis ins nächste Jahr hinein stehen Soul, Funk und Jazz auf dem Plan der „Klubkonzerte Lilienthal“. Am Sonnabend kamen Rabini und seine fünf Bandkollegen mit Sinatra-Spezialitäten, eigenen Arrangements und auch Deutschem von Udo Jürgens auf den Gabentisch. Im Wesentlichen begeisterte Sänger Rabini mit stilvoll zurückgenommenen Ausdruck und Gesten, ohne das Vorbild aus den USA zu kopieren. Vibraphon, Bass, Gitarre und Schlagzeug erfüllten den Raum – unplugged - mit einem Clubgefühl wie im New York der Sechziger, allerdings musikalisch erneuert und verschlankt. Denn Rabini hatte eine Platte mit Sinatra-Aufnahmen aus Paris entdeckt: „Kleine Besetzung statt Bigband – das war auf einmal viel intimer“. So wie im Schroeter-Saal. Besucherin Ilona Tauke gefiel es gut: „Die Musik mag ich. Ich bin schon öfter hier gewesen.“ Auch die Musiker hatten ihren Spaß – wie Arrangeur und Saxophonist Matthias Schinkopf: „Am Anfang hatte man das Gefühl, die Leute waren ein bisschen reserviert – aber dann sind sie aufgetaut.“ Mindestens ein weiterer Zuhörer ging „beswingt in den Advent“.

Der Schroetersaal war – trotz wenig Werbung und Konkurrenz durch die Weihnachtsmärkte – zu zwei Dritteln gefüllt. Organisator Möckelmann gab sich zufrieden: „Ich möchte Dinge veranstalten, bei der Musiker mit Herzblut dabei sind“. Auch das eigene Konzert seiner Band Voodoo Child war ein Höhepunkt für Funk- und Soulmann Möckelmann. Das Besondere: Die Band wurde dabei von Streichern der Bremer Philharmoniker unterstützt. „Solche schönen, kleinen Konzertveranstaltungen sind sehr stark davon abhängig, dass sie Leute mit viel Idealismus organisieren.“ Der 2015 nach Lilienthal gezogene Kulturschaffende bedankte sich sehr bei allen Unterstützern: „Ich bin offene Türen eingerannt“.

Wer noch kein Weihnachtsgeschenk hat: Ein Konzert steht noch auf dem Plan der ersten Saison der Klubkonzerte. „Dave Goodman & Groove Minister“ spielen am Sonnabend, 18. Januar 2020, um 19 Uhr im Murkens Hof. Für 19 Euro ist man dabei. Zwei Euro Ermäßigung gibt es beim Vorverkauf im Kundenzentrum der Osterholzer Stadtwerke, bei den Volksbanken Osterholz-Bremervörde und unter www.vbohz.de.