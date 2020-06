Anneke Monsky ist Vorsitzende der Fördervereins der Grundschule am Borgfelder Saatland. (Petra Scheller)

Borgfeld. Wie ist die Lage an Borgfelds Schulen? Wie erleben Familien den Ausnahmezustand? Der Unterricht an der Grundschule am Borgfelder Saatland findet seit dieser Woche wieder im Klassenverband statt. Das teilen die Fördervereinsvorsitzende Anneke Monsky und Schulleiterin Kerstin Kinner mit. Wer will, wird auch nachmittags betreut und bekommt ein warmes Mittagessen.

Für berufstätige Eltern stelle sich „langsam wieder so etwas wie Normalität ein“, berichtet Fördervereinsvorsitzende Monsky. Das Mittagessen und eine verbindliche Betreuung zwischen 7.50 und 15 Uhr seien zurzeit kostenlos, um den Eltern entgegenzukommen.

Auch für die Zeit in den Ferien sei vorgesorgt, heißt es seitens der Schulleitung. Wer auf eine Betreuung angewiesen ist, wird in den Sommerferien betreut, unterstreicht Kinner. Auch die Kinder, die erst nach den Ferien eingeschult werden, bekommen einen Platz. Auch dieses Angebot sei kostenlos. 45 Mädchen und Jungen aus dem Saatland sind dabei.

Nach den Sommerferien solle der Unterricht dann wieder ganz normal anlaufen. „Aber ich warte noch etwas ab, bevor ich den Stundenplan im Detail angreife“, erklärt Kinner. Die Stimmung im Kollegium sei gut. „Wir sind ein tolles Team. Alle sind sehr engagiert und mit Freude am Start.“

Weniger rosig beschreibt Anneke Monsky die Situation des Fördervereins. Die Arbeit in den vergangenen Monaten sei frustrierend gewesen. Sämtliche Angebote wie Schach, Yoga, Rugby und Spanisch, die der Förderverein Anfang des Jahres organisiert habe, mussten in den vergangenen Wochen abgesagt werden. „Nun wollen die Leute ihr Geld zurück. Wir können ja kein Geld für nicht erbrachte Leistungen nehmen“, erklärt die Vorsitzende. Viele der 100 Vereinsmitglieder hätten ihre Teilnahmegebühren für die Kurse zwar gespendet. Aber auch das sei mit enormem Aufwand verbunden. „Unsere Mitglieder fordern natürlich Spendenbescheinigungen. Das wiederum mussten wir mit dem Finanzamt abklären.“ Kassenwartin Maria Schepers-Bauer habe momentan alle Hände voll zu tun.

Eigentlich hatte der Förderverein für diesen Sommer große Pläne. In der oberen Etage der Schulaula sollte ein zusätzlicher Raum entstehen. Nun sei alles anders. „Investitionen sind zurzeit auf Eis gelegt. Wir müssen abwarten, was die Zeit nach den Ferien bringt“, fasst die Fördervereinsvorsitzende zusammen.

Froh sei sie über den Zusammenhalt an der Schule. Die Eltern am Borgfelder Saatland gehen mit der Situation angemessen und sehr respektvoll um, berichtet die Luft- und Raumfahrt-Ingenieurin Monsky. Ein besonders Lob verdiene das Krisenmanagement von Schulleiterin Kerstin Kinner.

Wer Anregungen oder Wünsche zum Betreuungsangebot hat, kann den Förderverein der Grundschule am Borgfelder Saatland per E-Mail unter der Adresse saatland@web.de erreichen oder sich direkt an den Vorstand wenden. Zurzeit haben sich rund 100 Eltern zusammengeschlossen, die den Verein unterstützen.