Eine feierliche Zeugnis-Übergabe wird es 2020 am Gymnasium Lilienthal nicht geben. Wegen der Umstellung auf das Abitur nach 13 Jahren fällt ein Jahrgang weg. (Bernd Kramer)

Lilienthal. Das nächste Jahr wird für das Gymnasium Lilienthal ein besonderes sein: Der Ganztagsschulbetrieb soll starten, der Neubau des Oberstufenhauses geht weiter, und – noch eine Ausnahme – erstmals werden keine Abiturienten die Schule verlassen. Mit der Rückkehr zum Abitur nach 13 Jahren an den allgemeinbildenden Gymnasien in Niedersachsen fällt auch in Lilienthal der komplette Abiturjahrgang aus. Erst 2021 werden wieder Reifezeugnisse vergeben. Zu spüren bekommen dies die Ausbildungsbetriebe in der Region und auch die Universität Bremen, für die im kommenden Jahr potenzielle Bewerber – nicht nur aus Lilienthal – wegfallen.

Dirk Immken, Leiter der Aus- und Weiterbildung bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Stade, erwartet, dass sich der Wettbewerb um Auszubildende wegen des fehlenden Abi-Jahrgangs 2020 nochmals verschärfen wird. Die IHK geht davon aus, dass sich die Zahl der Auszubildenden um sechs bis neun Prozent reduzieren wird, weil dem Ausbildungsmarkt weniger Bewerber mit Abitur zur Verfügung stehen. 152 Abiturienten fehlen seinen Angaben zufolge im Kammerbezirk, im Landkreis Osterholz sind es 15 und im Landkreis Rotenburg 32. Immken betont, dass dies statistische Werte seien und es später regionale Abweichungen geben könne.

Spürbare Lücke

Seinen Angaben zufolge haben mittlerweile 25 bis 30 Prozent der bei der IHK registrierten Auszubildenden das Abitur, zwei Drittel kommen aus den allgemeinbildenden Gymnasien. Dass dem Ausbildungsmarkt im kommenden Jahr nicht alle Bewerber mit Abitur abhanden kommen, hängt damit zusammen, dass 40 Prozent der Absolventen erst im zweiten Jahr nach dem Abschluss in die berufliche Ausbildung starten und 20 Prozent im dritten Jahr. Damit die Lücke möglichst klein ausfällt, hat die IHK den Unternehmen eine Reihe von Empfehlungen an die Hand gegeben: Diese könnten verstärkt Abgänger aus beruflichen Gymnasien ansprechen und auch versuchen, Studienabbrecher aus Hamburg und Bremen für die berufliche Ausbildung zu gewinnen. Zudem könnten die Unternehmen in diesem Jahr über den normalen Bedarf hinaus Auszubildende einstellen.

Denis Ugurcu ist Schulleiter des Gymnasiums Lilienthal. (Maximilian von Lachner)

Unternehmen in der Region bekommen den Wegfall des Abiturjahrgangs durchaus zu spüren. „Wir merken das. Aber wir finden zum Glück immer noch gute Auszubildende“, heißt es auf Nachfrage beim Lilienthaler Industrieofenhersteller Nabertherm. Das Unternehmen bildet Mechatroniker, Konstruktionsmechaniker und Industriekaufleute aus. In den technischen Berufen wird das Abitur laut Ausbildungsleiterin Heike Otten nicht vorausgesetzt, anders sieht es bei den Industriekaufleuten aus: Wegen der geforderten Englisch-Kenntnisse in dem international tätigen Unternehmen müssten die Auszubildenden das Abitur haben. Doch vielfach kommen die Bewerber nicht von den klassischen Gymnasien, sondern von den Wirtschaftsgymnasien, wie es sie in Osterholz-Scharmbeck, Zeven oder Verden gibt. Und die sind von der Umstellung nicht betroffen. Nabertherm bestätigt den Trend, dass es für Betriebe insgesamt schwieriger geworden ist, passende Bewerber zu finden. Der Ausbildungsmarkt habe sich gedreht: Konnten sich die Firmen früher kaum vor Bewerbungen retten, so sind es heute die Firmen, die sich bei den jungen Leuten bewerben müssten. Nabertherm arbeitet daher mit der IHK zusammen und stellt Ausbildungsbotschafter zur Verfügung: Azubis und Ausbilder besuchen auf Anfrage Schulen und berichten aus ihrem Berufsalltag.

Uni will Hürden senken

Bei der Sparkasse Rotenburg Osterholz hat sich der im kommenden Jahr fehlende Abiturjahrgang bei den Bewerbungen noch nicht bemerkbar gemacht, sagt Mathias Schröder, Leiter des Vorstandsstabs. Doch die Sparkasse legt es auch nicht darauf an, vor allem junge Leute mit Abitur einzustellen. „Es gibt bei uns keine Quote, die vorschreibt, wie viele Auszubildende Abitur haben müssen“, sagt Schröder. Bei der Auswahl der Bewerber schaue man nicht nur aufs Abschlusszeugnis, sondern auch auf die persönlichen Voraussetzungen, die jemand mitbringe. 15 Ausbildungsplätze stehen 2020 bei der Sparkasse zur Verfügung. Noch nicht abzusehen ist, ob am Ende alle besetzt werden können.

Auch an der Universität Bremen stellt man sich auf den fehlenden Abiturjahrgang im kommenden Jahr ein: Immerhin ein Drittel aller Studenten dort kommen aus Niedersachsen. Damit die Bewerberlücke im kommenden Jahr nicht zu groß ausfällt, hat sich die Universitätsleitung vor allem zweierlei ausgedacht: Zulassungsbeschränkungen für Studienfächer, wie es sie bisher vielfach gegeben hat, sollen in größerem Umfang aufgehoben werden. Das öffnet Wege für junge Leute, die bisher keine Chance hatten, doch noch an das gewünschte Studienfach heranzukommen. Zudem sollen Studiengänge, die erfahrungsgemäß stark nachgefragt sind, ausgebaut und so mehr Plätze zur Verfügung gestellt werden. So soll die Lücke möglichst klein gehalten werden, sagt Pressesprecherin Meike Mossig.

Weil es im nächsten Jahr keinen Abi-Jahrgang gibt, muss das Gymnasium Lilienthal zusammenrücken: 112 Schülerinnen und Schüler besuchen den aktuellen 12. Jahrgang. Sie bleiben der Schule treu, zugleich rutscht aber auch ein kompletter fünfter Jahrgang nach. Die Schule rechnet für das kommende Schuljahr mit sechs fünften Klassen und 170 bis 180 Kindern. Das Gymnasium sei dabei, sich personell und räumlich darauf einzustellen, sagt Schulleiter Denis Ugurcu.

Zur Sache

Ausnahmeregelung an der KGS

Auch die Kooperative Gesamtschule (KGS) in Tarmstedt stellt auf das Abitur nach 13 Jahren um. Allerdings gibt es dort eine Ausnahmeregelung für Schülerinnen und Schüler, die vom Realschulzweig in die gymnasiale Oberstufe gewechselt sind. Dieser nur etwa 35 Köpfe zählende Brückenjahrgang wird 2020 die Abiturprüfungen ablegen. Schüler, die 2019 anderswo das Abitur nicht geschafft haben, könnten dort zwar theoretisch auch einen neuen Anlauf nehmen, doch laut Schulleiterin Sandra Pohl ist das Angebot an Leistungskursen und dem Profil derart begrenzt, dass ein Wechsel von einem anderen Gymnasium zur KGS in der Praxis ausgeschlossen ist. Den nächsten regulären Abi-Jahrgang an der KGS gibt es 2021.