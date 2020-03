Eine 33-jährige Osterholz-Scharmbeckerinist wegen Betrugs zu einer Geldstrafe verurteilt worden. (David-Wolfgang Ebener)

Osterholz-Scharmbeck. 250 Euro kassierte eine 33-jährige Frau aus Osterholz-Scharmbeck Mitte September 2019 für ein Smartphone, das sie über die Internetplattform Ebay zum Verkauf angeboten hatte. Das Problem bei diesem Geschäft: Sie besaß das Smartphone gar nicht, weshalb der Käufer bis heute auf das vermeintlich erworbene Gerät wartet. Der telefonischen Aufforderung, das Telefon nun endlich zu verschicken beziehungsweise das Geld zurückzuüberweisen, kam die Kreisstädterin nicht nach. Deshalb stand sie jetzt wegen Betrugs vor dem Osterholzer Amtsgericht.

„Ich gebe das zu“, räumte sie zu Prozessbeginn ein. Da seien noch Rechnungen zu begleichen gewesen, und zwar ein Bußgeld, gab die Angeklagte als Motiv für den Betrug an. „Normalerweise“ hätte sie auch den Betrag zurückerstattet. „Aber ich hatte kein Geld.“ Hinzu komme, dass sie immer noch über 10 000 Euro an Schulden abzutragen habe. „Ich bin deshalb bei der Schuldnerberatung“, gab sie an.

Im Bundeszentralregister liegen noch keine Eintragungen bei der Mutter von drei Kindern vor. Nun wird sich der Schuldenberg allerdings erst einmal weiter erhöhen. Strafrichterin Johanna Kopischke folgte dem Antrag der Staatsanwältin, eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je zehn Euro, insgesamt 300 Euro, zu verhängen. Hinzu kommen die Gerichtskosten: Die zu Unrecht erlangten 250 Euro für das Mobiltelefon sind auf Anordnung des Gerichtes auf jeden Fall zurückzuzahlen.

Nicole Mertgen-Sauer von der Verbraucherzentrale Bremen rät bei Ebay-Käufen zwischen Privatpersonen zur Vorsicht. Stamme der Verkäufer aus dem Ausland oder sei der Preis äußerst günstig für hochwertige Artikel, solle man acht geben. Die Verbraucherschützerin rät, sich wenigstens eine Telefonnummer geben zu lassen. Außerdem sollte der Kauf nicht über Vorkasse abgewickelt werden. „Erst liefern, dann zahlen.“ Bar bei Abholung sei ein sicherer Weg, so Mertgen-Sauer.