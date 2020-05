In Lilienthal stoppte die Polizei einen Fahrradfahrer, der 2,1 Promille Alkohol im Blut hatte. (Symbolbild) (Karl-Josef Hildenbrand)

Lilienthal. Bei einer Fahrradkontrolle im Kreis Osterholz hat die Polizei am Wochenende zahlreiche Verstöße festgestellt. Sie entdeckte mangelhaft ausgerüstete Drahtesel und ahndete Radler, die während der Fahrt ihre Mobiltelefone nutzten. In Lilienthal fiel den Beamten am Sonnabend gegen 22.50 Uhr ein Mann auf, der ohne Beleuchtung auf dem Radweg der K 8 unterwegs war. Bei der Kontrolle zeigte sich dann auch, dass er vermutlich Alkohol im Blut hatte. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 2,1 Promille. Die Polizei ordnete eine Blutprobenentnahme an und leitete ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.