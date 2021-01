Beide Fahrer kamen mit leichten Verletzungen davon. (Stefan Puchner/DPA)

Grasberg. Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Freitagabend in Grasberg gekommen. Gegen 22.20 Uhr stießen auf der Speckmannstraße zwei Autos frontal zusammen, beide Fahrer wurden dabei verletzt. Ein 23-Jähriger war mit seinem Fahrzeug in Richtung Kreisel unterwegs, als er nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei in der Rechtskurve in Höhe der Einmündung Wiesendamm in den Gegenverkehr geriet. Dort kollidierte er frontal mit dem Wagen eines entgegenkommenden 24-Jährigen. Die beiden Männer wurden bei dem Unfall leicht verletzt, Erste Hilfe leisteten unter anderem auch Mitglieder der Feuerwehr, die ebenfalls alarmiert wurden und schon bei der Anfahrt zum Gerätehaus an der Unfallstelle vorbeikamen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ermittelte die Polizei, dass der 23-Jährige erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über zwei Promille. Die Beamten veranlassten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe und stellen den Führerschein des Mannes sicher. Außerdem wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Rettungskräfte bachten beide Fahrer anschließend in Krankenhäuser. An den Autos entstand insgesamt Schaden in Höhe von rund 25.000 Euro, sie wurden abgeschleppt. Die Feuerwehr kümmerte sich um auslaufende Betriebsstoffe und reinigte die Unfallstelle.