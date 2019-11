1000 Euro Strafe muss der Angeklagte zahlen und mindestens eineinhalb weitere Jahre auf einen Führerschein verzichten. (Peter Steffen/DPA)

Landkreis Osterholz. „Es fing damit an, dass zwei Frauen belästigt wurden. Der Täter war hochaggressiv“, sagte ein Schwaneweder als Zeuge über einen 32-jährigen Angeklagten aus. Dann habe der Mann den Imbiss verlassen. „Ich hörte den Motor aufheulen. Anschließend knallte er in einen blauen Kleinwagen. Den erwischte er hinten rechts. Er ist noch durch ein Blumenbeet gefahren und in Richtung Sandbergweg gefahren.“ Dieser Vorfall spielte sich Ende November 2018 gegen 19.30 Uhr in der Straße Am Markt in Schwanewede ab. Der Sachschaden betrug 8000 Euro.

Der 32-Jährige, inzwischen in Sittensen lebend, hatte sich am selben Abend noch in die Kreisstadt aufgemacht. Hier rammte er auf einem Parkdeck in der Drosselstraße einen Wohnwagen. Diesen Vorgang beobachtete ein 49-jähriger Zeuge. Der Angeklagte sei mehrfach gegen den Wohnwagen gefahren, sagte der Kreisstädter aus. „Ich hörte den Krach draußen und habe vom Balkon geguckt. Ich habe deshalb die Polizei angerufen.“

Hausfriedensbruch kommt hinzu

Die Beamten veranlassten eine Blutprobe. Sie ergab einen Blutalkoholgehalt von fast 2,1 Promille. Außerdem stellten die Polizisten fest, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis hatte. Noch einmal schnappten sie den 32-Jährigen Mitte Januar dieses Jahres gegen 1.30 Uhr in Schwanewede, wieder unterwegs ohne Führerschein. „Der Wagen kam uns komisch vor“, sagte dazu der als Zeuge gehörte Polizeikommissar, der den Autofahrer mit seiner Kollegin kontrolliert hatte.

Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der Trunkenheitsfahrt als Gefährdung des Straßenverkehrs und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort hatte sich der 32-Jährige jetzt vor dem Amtsgericht zu verantworten.

Zur Gesetzeslage heißt es: Eine Gefährdung des Straßenverkehrs liegt laut Gesetz dann vor, wenn jemand „ein Fahrzeug führt, obwohl er infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen“. Ebenfalls gilt das für eine Gefährdung des Straßenverkehrs, für die Nichtbeachtung der Vorfahrt, wenn falsch überholt wird, an unübersichtlichen Stellen, an Straßenkreuzungen, Straßeneinmündungen oder Bahnübergängen zu schnell gefahren wird. Das schließt ein, dass „Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet“ werden. Darauf steht eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe.

Hinzu kam beim Angeklagten ein Hausfriedensbruch. Obwohl ihm der Aufenthalt in einer Wohnung der Stadt Osterholz-Scharmbeck untersagt worden war, hielt er sich trotzdem dort auf. Er habe ihn Ende Januar dieses Jahres dort das zweite Mal angetroffen, sagte ein Verwaltungsbeamter der Stadt beim Prozess als Zeuge aus. „Ich habe dann keinen Handlungsspielraum mehr.“ Drei Voreintragungen gibt es bei dem Vater von drei Kindern. Das Amtsgericht Braunschweig verurteilte ihn wegen Sachbeschädigung, jeweils die Amtsgerichte Hannover und Blumenthal wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft beantragte eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu 20 Euro, 2400 Euro. Außerdem sollte es eine Sperrfrist für die Ausstellung eines Führerscheins von zwölf Monaten geben. Verteidigern Dorothea Fensak hielt eine Geldstrafe für angemessen. Aber sie bat darum, die Tagessatzhöhe niedriger anzusetzen. 90 Tagessätze zu zehn Euro hielt sie für akzeptabel. Strafrichterin Johanna Kopischke verhängte eine Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu zehn Euro. Außerdem sprach sie eine Sperrfrist für den Führerschein von 18 Monaten aus.