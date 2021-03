Kotbeutel auf vollen Eimern wie Am großen Dinge sorgen für Kritik. (C. Jaspersen)

Borgfeld. Der Anblick vollgestopfter Abfallbehälter, umgeben von Beuteln voller Hundekot, ärgert zahlreiche Borgfelder. Die Bremer Stadtreinigung bemüht sich um Aufklärung, der Beirat wartet seit Oktober auf neue Mülleimer für den Ort.

Unter der Überschrift „Wenn voll, dann voll“ hat in den Sozialen Netzwerken ein Nutzer Dampf abgelassen. Er kritisiert Hundebesitzer, die vor allem in Borgfeld-West unappetitliche Hinterlassenschaften außerhalb von Müllbehältern liegenlassen. „Ich bin selber Hundehalter, jedoch käme es mir nicht in den Sinn, die Sch...ßtüten unseres Hundes demonstrativ auf den öffentlichen Abfallbehältern zu platzieren, weil diese voll sind.“ Er appelliert an seine Mitmenschen, die Tüten mit nach Hause zu nehmen und sie dort zu entsorgen. Auf den Eintrag hagelte es Kommentare und Zustimmungsbekundungen. Beim Ortsamt in Borgfeld habe sich indes noch niemand beschwert, sagt dessen Leiter Karl-Heinz Bramsiepe.

Nach Angaben der Stadtreinigung gibt es seit 2014 keine Hundekotbehälter mehr. Per Gesetzesänderung sei festgelegt worden, dass Hundekot in Tüten über den Restmüll entsorgt werden darf, erklärt Lena Endelmann, die bei der Stadtreinigung das Referat Marketing und Kommunikation leitet. „Somit wurden die Hundekotbehälter abgeschafft und das Netz der öffentlichen Abfallbehälter dafür genutzt.“ Eventuell gebe es noch Restbestände einzelner Hundekotbehälter. In Bremen gebe es über 3700 öffentliche Abfallbehälter, in die auch Hundekotbeutel entsorgt werden können. Die Zahl der Behälter ist aus Sicht der Stadtreinigung ausreichend. „Sollte es punktuellen Bedarf geben, dann wird dieser nach einer Meldung entsprechend geprüft“, so Endelmann. „Wir haben die Situation an unsere Fachabteilung weitergegeben.“

Leerung nach Bedarf

Geleert würden die öffentlichen Abfallbehälter nach Bedarf. „An stark frequentierten Plätzen, wie am Hauptbahnhof Bremen, wird mehrmals täglich geleert, an weniger stark frequentierten Flächen, zum Beispiel in einigen Grünanlagen, in einem Rhythmus von bis zu maximal 14 Tagen.“ Zum aktuellen Fall in Borgfeld sagt Endelmann: „Eine regelmäßigere Reinigung kann natürlich geprüft werden.“ Doch es gelte grundsätzlich: Sei ein öffentlicher Abfallbehälter mal voll, sollte der eigene Abfall trotzdem korrekt entsorgt werden – „am besten beim nächsten Abfallbehälter oder zu Hause“. Den Abfall einfach liegen zu lassen, sei keine Lösung, und „aus unserer Sicht auch nicht die richtige Einstellung gegenüber dem gemeinsamen öffentlichen Raum in unserer Stadt“. Spaziergänger sollten ihr Umfeld immer so hinterlassen, wie sie es vorgefunden haben. Daran arbeite die Stadtreinigung, indem sie verstärkt aufkläre. „Aber das ist eher ein Marathon als ein Sprint“, vergleicht Endelmann. Karl-Heinz Bramsiepe indes appelliert an die Bürgerinnen und Bürger: „Wenn ein Mülleimer überfüllt ist, bitte sofort beim Ortsamt melden, wir geben das weiter und in der Regel wird sofort etwas unternommen.“

Dass die Leerung in der Regel zuverlässig klappt, bestätigt ein Borgfelder im Internet. Der Eimer sei aber schon zwei Tage nach der Leerung wieder voll gewesen. Schuld seien unter anderem der voluminöse Verpackungsmüll eines Schnellrestaurants und weggeworfene Zeitungen. „Dagegen kann natürlich auch die Stadt nicht arbeiten.“ Der Autor fordert darum: Es sollten ein paar mehr Eimer aufgestellt werden – „wir zahlen hier ziemlich viele Steuern für unseren Hund“.

Beirat fordert mehr Behälter

Der Borgfelder Beirat hatte die Müllproblematik im Oktober aufgegriffen und einstimmig beschlossen, bei der Stadtverwaltung 100 neue Abfallbehälter einzufordern. Künftig soll es bei jeder Parkbank, auf jedem Spielplatz und an weiteren Plätzen in Borgfeld Abfalleimer geben, hieß es im Antrag der CDU. Die Mitarbeiter der Stadtreinigung sollen die neuen Mülleimer anbringen und regelmäßig leeren. Auf diese Weise wolle man die illegale Müllentsorgung vermeiden.

Ob die Behörde dem Antrag folgen wird, ist nicht bekannt. Laut Karl-Heinz Bramsiepe lag dem Ortsamt bis zuletzt noch keine Antwort vor. Lena Endelmann von der Stadtreinigung konnte ebenfalls noch nicht sagen, ob die Stadtreinigung für Borgfeld neue Abfalleimer plant.