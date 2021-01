Linken-Ratsherr Reinhard Seekamp ist mit seiner Geduld am Ende. (Lutz Rode)

Lilienthal. Wo bleibt eigentlich die Fortschreibung der Bevölkerungsprognose für die Gemeinde Lilienthal? Schon seit Monaten fragen sich dies Politiker im Lilienthaler Gemeinderat. Eigentlich war das überarbeitete Gutachten für den Frühherbst vergangenen Jahres angekündigt worden. Als daraus nichts wurde, hieß es, das Planungsbüro Sweco würde im Dezember liefern. Nun ist es bald Ende Januar, und die Ratsleute vermissen die Ergebnisse der Studie noch immer. Linken-Ratsherr Reinhard Seekamp ist mit der Geduld am Ende. „So kann man keine Planung machen. Es ist ein Unding, das man darauf so lange warten muss“, schimpfte er in dieser Woche, als es im Bildungsausschuss um den neuen Zuschnitt der Schuleinzugsbezirke ging.

Er und die anderen Mitglieder des Ausschusses erfuhren von Fachbereichsleiter Andreas Cordes, dass ein erster Entwurf der Studie am 18. Dezember im Rathaus eingegangen ist. Doch das, was dort eingereicht wurde, ist aus Sicht der Verwaltung noch unvollständig. Auch sind die gelieferten Daten für die Fachleute im Rathaus nicht durchgängig plausibel, weshalb Sweco nacharbeiten muss. Für die kommende Woche ist laut Rathaus die überarbeitete Version angekündigt – man darf gespannt sein, ob der Termin eingehalten wird. Halb verlässliche oder unvollständige Informationen will die Verwaltungsspitze jedenfalls den Ratspolitikern nicht präsentieren.

Woran es genau hakt, dazu will die Verwaltung in der kommenden Woche ausführlich Stellung beziehen. Bis dahin soll auch der Fragenkatalog beantwortet sein, den Ratsherr Seekamp eingereicht hat. Er will Details zur Auftragsvergabe, zu Abgabefristen und Mahnungen sowie zu möglichen Abstimmungsgesprächen wissen. Vor allem interessiert ihn, welche Gründe das Planungsbüro für die Verzögerungen angeführt hat. Schließlich ist für ihn auch von Interesse, welche Konsequenzen die Versäumnisse für das Unternehmen haben könnten. Stichwort: Honorarkürzung oder Auftragsentzug.

Bürgermeister Kristian Tangermann sagt, auch er sei sauer darüber, dass die Ergebnisse der Studie immer noch nicht vorliegen. Für die Frage zum Bau der fünften Grundschule in Lilienthal und weiteren Kindertagesstätten sei auch aus seiner Sicht eine aktuelle Aussage wichtig, wie es mit den Kinder- und Schülerzahlen in den kommenden Jahren voraussichtlich weiter gehe und welche Schlüsse daraus zu ziehen seien.