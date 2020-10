Holger Eichhorn auf der Aussichtsplattform am Hollerdeich, auf die der Kontaktbeamte jetzt häufiger ein Auge werfen will. (Petra Scheller)

Borgfeld. Borgfelds Kontaktpolizist Holger Eichhorn ist zufrieden. Nach einer teils hitzig geführten Vandalismus-Debatte haben sich die Wogen geglättet. Das berichtet der Beamte auf der Aussichtsplattform am Hollerdeich, an der er jetzt häufiger vorbei fahren will. Die Geschäftsführerin der Stiftung Nordwest Natur, Rebekka Lemb, hat entschieden, dass der hölzerne Aussichtsturm am Deich vorläufig bleiben soll. „Wir peilen jetzt erst einmal ein weiteres Jahr an“, erklärt sie auf Nachfrage. Wie berichtet, erstattete die Stiftung Nordwest-Natur im Juli Anzeige gegen unbekannt wegen Vandalismus am Turm. Die Anlage am Hollerdeich wurde nach einem Feuerschaden auf der Aussichtsplattform in fünf Meter Höhe gesperrt, ist aber nun wieder begehbar.

Die Lage habe sich inzwischen wieder entspannt, berichtet Kontaktpolizist Eichhorn. Es habe nach den Vorfällen eine sogenannte Schwerpunktmaßnahme am Deich gegeben – sowohl Polizeistreifen als auch zivile Einsatzkräfte hätten am Aussichtsturm verstärkt patrouilliert. Vor einigen Wochen seien dort Personalien von auffälligen Personen aufgenommen worden, berichtet Eichhorn weiter. Polizei-Pressesprecher Thomas Wollborn bestätigt das. Ob diese Personen jedoch auch als Verursacher des Feuerschadens am Turm in Frage kämen, sei bislang nicht bekannt, sagt Wollborn.

Bio-Landwirt Friedhelm Schumacher ist Eigentümer des Bodens, auf dem der Turm steht. Vor 25 Jahren stellte er sein Grundstück unentgeltlich zur Errichtung der Naturschutzbeobachtungsstation zur Verfügung. Zum Oktober lief diese sogenannte Grunddienstbarkeit – also der Vertrag zur Nutzung des Grundstücks für die Stiftung Nordwest-Natur – aus. Der Borgfelder Landwirt überlegte eine Weile, ob er sich auf eine Vertragsverlängerung einlassen wolle.

Nun steht sein Entschluss fest. Schumacher hat der Stiftung Nordwest-Natur ein Nutzungsrecht des Grundstücks für ein weiteres Jahr eingeräumt. „Wir gucken, wie sich das bis dahin entwickelt“, sagt der Landwirt auf Nachfrage. Die kurze Bewährungsprobe zeige, dass er mit seiner Geduld eigentlich am Ende sei, so der Borgfelder.

Er sei verärgert darüber, dass einige Chaoten für so viel Unmut sorgen „zu Lasten derer, die den Turm friedlich als Aussichtsplattform nutzen“, so Schumacher weiter. Die Nachbarschaft am Deich sei ständig damit beschäftigt, Müll am Wegesrand und im Naturschutzgebiet zu sammeln. „Achtlos weggeworfene Dosen und Flaschendeckel auf den angrenzenden Weiden sind für die Tiere nicht nur gesundheitsgefährdend, sondern lebensbedrohlich“, unterstreicht der Landwirt.

Sollte sich Friedhelm Schumacher im kommenden Jahr dazu entschließen, den Nutzungsvertrag nicht weiter zu verlängern, müsse der Turm zurückgebaut werden, berichtet Stiftungschefin Lemb. „Es ist schließlich Privatgrund, der hier der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird“, betont sie. Der Aussichtsturm sei inzwischen wieder zugänglich. „Jede Holzlatte, die wir ersetzen mussten, ist zu erkennen“, sagt Lemb. Die Stiftungschefin appelliert an alle Nutzer, den Turm zu erhalten.