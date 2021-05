Das Schöffengericht hatte sich mit einem Fall von Besitz und Verbreiten von kinder- und jugendpornografischen Bildern zu befassen. (David-Wolfgang Ebener)

Landkreis Osterholz. Wegen des Besitzes und Verbreitens von kinder- und jugendpornografischen Bildern hat sich jetzt ein 52-jähriger Ritterhuder vor dem Schöffengericht verantworten müssen. Mehr als 3780 kinderpornografische und 320 jugendpornografische Dateien hatte die Polizei bei ihm sichergestellt. Der Angeklagte räumte den Tatvorwurf, der sich auf einen Zeitraum von Anfang März 2017 bis Mitte Oktober 2019 bezog, ein. „Ich habe mir aber dabei nichts gedacht. Ich bereue das auch“, sagte er vor Gericht. Er wisse nicht, was ihn da geritten habe. Er sei auf einer Seite im Internet nur für Erwachsene unterwegs gewesen. „Da war keine Seite dabei, wo man Kinder kennenlernen konnte.“

Bei diesem Rechtsbruch steht einiges auf dem Spiel. Denn wer kinderpornografische Inhalte verbreitet, erwirbt und besitzt, wird mit einer Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. Kinderpornografisch ist der Inhalt laut Gesetz unter anderem, wenn es um „sexuelle Handlungen von, an oder vor einer Person unter 14 Jahren“ geht. Auch zählt dazu „die Wiedergabe eines ganz oder teilweise unbekleideten Kindes in aufreizend geschlechtsbetonter Körperhaltung“.

In diesem Fall rangen das Schöffengericht unter Vorsitz von Strafrichterin Johanna Kopischke, die Staatsanwältin und der Verteidiger nicht nur um ein angemessenes Strafmaß. Es ging den Juristen auch darum, die Motivation des Ritterhuders auszuloten. Dabei war zu spüren, dass diesem das sichtlich unangenehm war. Er versuchte die Nutzung der Dateien lediglich als ein Sammeln darzustellen. „Ich habe mir nichts dabei gedacht.“ Seine Chat-Partnerinnen waren nach Aussage des 52-Jährigen Frauen aus Ghana. Die Gespräche seien auf Englisch verlaufen. „Hat Sie das erregt?“, fragte Richterin Kopischke. „Nein“, war die Antwort. Die Richterin bohrte aber weiter. „Wenn man so etwas sammelt, verfolgt man ein Ziel und hat eine Motivation.“ Es könne um sexuelle Erregung gehen, hielt sie dem Angeklagten vor Augen. Ob er den Wunsch habe, mit Kindern sexuell zu verkehren, fragte die Richterin weiter. Auch dies verneinte der Angeklagte.

Für den Verteidiger war klar, dass die hohe Anzahl der Dateien auf „eine erhebliche Leidenschaft“ hinweise. Hinzu komme, dass sich nach seiner Einschätzung das nichtreale Leben seines Mandanten mit dem realen vermische. „Aber er ist nicht jemand, der sich ein Kind von der Straße holt und ihm etwas tut“, versicherte er für seinen Mandanten. Letztlich habe der Ritterhuder den Tatvorwurf eingeräumt, „auch wenn es ihm schwerfällt“. Das Verhalten des Angeklagten bezeichnete der Anwalt als „nicht normal“. „Er hat aber verstanden, dass das nicht in Ordnung war und dass er das nicht darf.“ Der Verteidiger legte dem 52-Jährigen denn auch eindringlich nahe, sich Hilfe zu suchen.

„Wir können die Taten hier nicht kleinreden. Das ist eine große Sammlung“, betonte die Strafrichterin in ihrer Urteilsbegründung. Auch sie sprach sich dafür aus, dass sich der Angeklagte um „professionelle Hilfe“ kümmere. „Bei einer Vorliebe für solche Dateien braucht man psychologische Hilfe“, sagte die Vorsitzende zu dem Ritterhuder, der noch keine Eintragungen im Bundeszentralregister hat. Denn es sei schrecklich, was da mit Kindern passiert, gab sie ihm zu bedenken. „Wir hoffen nun, dass das Urteil Sie wachgerüttelt hat.“

Die Staatsanwältin hatte eine Gesamt-Freiheitsstrafe von zwei Jahren und fünf Monaten beantragt. Freiheitsstrafen von mehr als zwei Jahren können nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden. Der Verteidiger legte eine Gesamt-Freiheitsstrafe von zwei Jahren und eine Geldauflage nahe. Das Schöffengericht verurteilte den Ritterhuder letztlich zu einer Gesamt-Freiheitsstrafe von zwei Jahren. Es setzte die Strafe für drei Jahre zur Bewährung aus. Der 52-Jährige hat sich zudem einem Bewährungshelfer zu unterstellen. Außerdem soll er eine Geldauflage in Höhe von 1000 Euro in Raten an den Weißen Ring zahlen.

Zur Sache

Laienrichter aus Grasberg

Der 54-jährige Klaus Paar aus Grasberg ist seit 2014 Schöffe am Amtsgericht in Osterholz-Scharmbeck. Es ist seine zweite Amtszeit als sogenannter Laienrichter. Das Schöffengericht am Amtsgericht ist in der Regel mit einem hauptamtlichen Richter oder Richterin und zwei Laienrichtern besetzt. Damit ist Paar einer von zwölf Schöffen und acht Ersatzschöffen am Amtsgericht in Osterholz-Scharmbeck. Sechs davon sind Schöffen und vier Ersatzschöffen im Jugendgericht. „Die Schöffentätigkeit ist sehr lehrreich“, sagt der Grasberger. Er stehe dabei in der Verantwortung, ein angemessenes Maß hinsichtlich der Verurteilung zu finden. „Das muss nicht zu liberal und nicht zu extrem sein. Das muss ein gutes, gerechtes Urteil sein.“

Die Amtszeit der Schöffen läuft derzeit vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2023. Über die endgültige Zusage als Schöffe entscheidet der Schöffenwahlausschuss. Er ist beim Amtsgericht angesiedelt. Das Schöffengericht ist zuständig für die Fälle der mittleren Kriminalität. Es tritt dann zusammen, wenn die Straferwartung des zu verhandelnden Falles zwischen zwei und vier Jahren Freiheitsstrafe liegt. „Das ist eine Rechtssprechung aus dem Volk für das Volk zu des Volkes Nutzen“, sagt Schöffe Paar. Das Gerichtsverfassungsgesetz sieht bereits seit über 140 Jahren die Beteiligung von Männern und Frauen als Schöffen in der Strafjustiz vor.