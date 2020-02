Wegen zweier Fahrraddiebstähle wurde jetzt ein 22-Jähriger zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. (David-Wolfgang Ebener/dpa)

Landkreis Osterholz. Das wollte der 22-jährige Angeklagte denn doch nicht auf sich sitzen lassen: „Das war keine kriminelle Energie, sondern das ist Beschaffungskriminalität“, ließ er die Vertreterin der Staatsanwaltschaft wissen. Die nämlich hatte ihm kriminelle Energie bei seinen zwei Diebstählen vorgeworfen. Machte er in Sachen Kriminalität noch Unterschiede aus, so galt das aber für Mein und Dein schon nicht mehr. Das betraf nicht nur das vergangene Jahr, sondern auch die Jahre davor. Denn Ende März 2019 riss er sich bei der Schule Moormannskamp ein Fahrrad unter den Nagel. Anfang Mai schlug er noch einmal bei der Schule zu und sackte wieder ein Fahrrad ein.

Der Wert des zuerst gestohlenen Fahrrads, ein Mountain-Bike, betrug rund 600 Euro, das zweite, ein Trekking-Rad, war gut 800 Euro wert. Das belegten die Bestohlenen mit ihren Rechnungen. Das Mountain-Bike stellte die Polizei noch sicher. Wo das Trekking-Rad abgeblieben ist, darüber wollte der inzwischen in Gütersloh lebende Angeklagte nichts sagen. Neun Eintragungen schlagen bei ihm zu Buche. Mehrfach hatte er sich in der Vergangenheit schon bedient, ohne zu bezahlen. Außerdem hat er das Erschleichen von Leistungen und den unerlaubten Besitz und den Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge auf dem Kerbholz. Wegen einer Straftat hatte ihn das Gericht auch in einen Jugendarrest geschickt, offensichtlich ohne Erfolg. Nach eigenen Angaben hat der Neu-Gütersloher gerade eine Therapie hinter sich. Untergekommen ist er dort bei seiner Freundin. Der 22-Jährige hat als Schulabschluss die Mittlere Reife. Aber Arbeit zu finden sei noch nicht möglich, räumte er ein.

„Das ist ein besonders schwerer Fall des Diebstahls“, machte die Vertreterin der Staatsanwaltschaft klar. Um seine kriminelle Energie aufzubrechen, reiche eine Geldstrafe nicht mehr aus, konstatierte sie. Deshalb beantragte sie eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Dazu haben nach Auffassung der Juristin noch 40 Stunden gemeinnützige Arbeit zu kommen. Außerdem wollte sie dem 22-Jährigen einen Bewährungshelfer zur Seite stellen. Schließlich verlangte die Staatsanwältin die Einziehung des Wertes des Erlangten. Was heißt: Der 22-Jährige muss den entstandenen Schaden, das 800 Euro teure Fahrrad, ersetzen.

Dem schloss sich Strafrichterin Johanna Kopischke weitgehend an. Nur die Arbeitsauflage legte sie auf 100 Stunden fest. „Das waren keine rostigen Drahtesel, und die waren besonders gesichert. Darum ist das ein besonders schwerer Fall von Diebstahl.“ Mit einer Geldstrafe komme man hier nicht mehr weiter, war sie ebenfalls überzeugt. Zugute hielt die Richterin dem Angeklagten: „In Ihrem Leben hat sich etwas getan. Sie versuchen es in den Griff zu kriegen.“