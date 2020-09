Vier mehr oder weniger junge Männer mussten sich vor dem Landgericht in Verden verantworten. (Mohssen Assanimoghaddam)

Verden/Rotenburg. Sie saßen keinen Tag in Untersuchungshaft und müssen nun auch nicht in Strafhaft: Für die vier jungen Männer aus Rotenburg, die monatelang auf Marihuana fixiert waren, ist der Prozess am Landgericht Verden nach drei Tagen glimpflich zu Ende gegangen. Sie wurden wegen unerlaubten Handelstreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zu Bewährungsstrafen bis zu zwei Jahren verurteilt. Nach Feststellung der großen Jugendkammer haben sie gewerbsmäßig agiert, haben aber entgegen der Anklageschrift keine Bande gebildet.

Das hätte auch anders ausgehen können. Allen Vieren wurde bei der Strafzumessung zugute gehalten, dass sie geständige Einlassungen abgeben haben; wenngleich diese von „unterschiedlicher Qualität“ gewesen seien, wie es in der Urteilsbegründung hieß. Dass das Bundeszentralregister keine oder nur geringe Vorstrafen („nichts Relevantes“) auswies, wurde ebenfalls berücksichtigt. Und schließlich sei es auch nicht um harte Drogen gegangen. Wobei der Vorsitzende Richter Lars Engelke betonte, man dürfe im Gegenzug nicht von einer weichen Droge reden. Denn dies würde eine unangemessene „Verharmlosung“ von Marihuana bedeuten.

Zwei Angeklagte wurden nach Jugendrecht verurteilt, da sie zu den Tatzeiten noch Heranwachsende waren. Ein 22-Jähriger erhielt wegen insgesamt 13 Fällen eine Haftstrafe von einem Jahr und zehn Monaten. Mit zwei Monaten weniger, bei zwei Taten mehr, kam der 23-Jährige davon. Bei ihm gab es gemäß einem Paragrafen im BTM-Gesetz einen kleinen Bonus, weil er bei der Polizei frühzeitig umfangreich ausgepackt hatte. Eine Strafmilderung habe er sich damit verdient, so der Richter.

Reichlich Geld gemacht

Apropos verdienen: Die beiden Jüngeren hatten bei ihren in Rotenburg, Visselhövede und Umgebung getätigten Deals mit aus Bremen bezogenem „Gras“ reichlich Geld gemacht. Sie verkauften Marihuana durchweg hohen Wirkstoffgehalts und „meist gleichbleibender Qualität“. Engelke erinnerte auch an Angaben der Angeklagten, wonach sich die Abnehmer nicht beschwert hätten. Nach den Ermittlungen kassierten sie durch den Verkauf rund 16 500 beziehungsweise 15 200 Euro.

Aber auch beim gewichtigen Punkt „Einziehung des Wertes des Taterlangten“ ließ die Jugendkammer Nachsicht walten und setzte Summen von etwa einem Drittel fest. Dies halte man für richtig und angesichts der Lebenssituationen der Betroffenen auch für angemessen. Die ganzen Beträge einzuziehen, käme einer zusätzlichen Strafe gleich, sagte der Richter. Dass es auch keiner Vollstreckung der verhängten Haftstrafen bedürfe, begründete die Kammer mit der erkennbar guten Entwicklung, die bei beiden seit dem Auffliegen der BTM-Geschäfte Anfang Februar 2019 erkennbar sei.

Zunächst „geschockt von den Polizeimaßnahmen“, hätten sie danach konsequent keine Drogen mehr konsumiert und sich aus dem Milieu gelöst. Dass im Tatzeitraum „schädliche Neigungen“ bestanden hätten, sei völlig klar, doch mittlerweile könne davon nicht mehr die Rede sein. Von positiven Sozialprognosen sprach das Gericht auch bei den beiden nach Erwachsenenrecht verurteilten Männern. Der Angeklagte, der einen Tag vor seinem 26. Geburtstag die Entscheidung vernahm, und der 24-Jährige, erhielten Bewährungsstrafen von zwei Jahren.

Ihnen waren jeweils vier Fälle zur Last gelegt worden. Zwei wurden im Verlaufe der Hauptverhandlung eingestellt, weil sie im Vergleich zu der buchstäblich schwerwiegendsten Tat nicht mehr sonderlich ins Gewicht fielen. Es ging vornehmlich noch um die Beschaffung und den teilweisen Absatz von gut 4,5 Kilo Marihuana. Die zweite und letzte Tour in die Hansestadt und zurück hatte bereits unter polizeilicher Beobachtung und Telefonüberwachung stattgefunden.

Drogenfahnder greifen zu

Zurück in Rotenburg, erfolgte der Zugriff der Drogenfahnder – in der Wohnung des 22-Jährigen, der das Duo zum Trio ergänzt hatte. Drei Kilo des Rauschmittels waren sichergestellt „und dem Verkaufsverkehr“ entzogen worden. Dass die Angeklagten mit anderen Beteiligten „bandenmäßig zusammenwirkten“, habe die Beweisaufnahme nicht erbracht, erklärte Engelke. Die gesondert Verfolgten hatten von ihrem Auskunftsverweigerungsrecht Gebrauch gemacht. Nicht weigern können sich die Angeklagten, bis zu 75 Stunden ehrenamtliche Arbeit abzuleisten, die zu den Bewährungsauflagen gehören.