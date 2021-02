Eine Kämpfernatur: Helmut Feldmann ist für das Recht auf selbstbestimmtes Sterben vor Gericht gegangen, nachdem er sich selbst aus der Abhängigkeit von Drogen und Alkohol befreit hatte. In der jetzt vorgelegten Autobiografie beschreibt er auch seine Kindheit im Dorf Teufelsmoor. (CARMEN JASPERSEN)

Teufelsmoor. Helmut Feldmann trägt die chronisch fortschreitende Lungenkrankheit COPD in sich, die rein statistisch mit einer verkürzten Lebenserwartung einhergeht. Deshalb hat er zusammen mit drei Mitstreitern, unter ihnen zwei inzwischen verstorbene Ärzte, in diversen Gerichtssälen dafür gekämpft, seinem Leiden irgendwann einmal selbstbestimmt ein Ende setzen zu dürfen. Schließlich hat er mittels einer beim Bundesverfassungsgericht eingereichten Beschwerde prüfen lassen, ob die 2015 vom Bundestag beschlossene Verschärfung der Regelungen für die Sterbehilfe mit der Verfassung vereinbar ist. Anfang des vergangenen Jahres fiel das Karlsruher Urteil zu seinen Gunsten aus. In seiner kürzlich erschienenen Autobiografie „Mein Lebensweg vom Saulus zum Paulus“ blickt der 74-Jährige nun auf seinen Kampf gegen den Paragrafen 217 des Strafgesetzbuches (StGB) zurück, dem er sich in den vergangenen Jahren gewidmet hat.

Es ist aber vor allem die Beschreibung eines sehr bewegten Lebens, das noch in seiner ersten Hälfte eine scharfe Wendung nahm. Sein „Damaskus-Erlebnis“, auf das mit dem Buchtitel rekurriert wird, verdanke er einer tollen Frau, schreibt Feldmann, seiner Erika, die seit 45 Jahren an seiner Seite ist, nachdem seine erste Ehe gescheitert war.

Die Schilderung seines Lebensweges beginnt der jetzt im westfälischen Marl lebende Rentner im Dorf Teufelsmoor, wo seine Kindheit recht beschwerlich verlief. Seine ältere Schwester, die noch in Osterholz-Scharmbeck wohnt und die er regelmäßig besucht, klagt noch heute über die „Einsamkeit“ in der abgelegenen Siedlung: „Das letzte Haus in Richtung Worpswede.“ Feldmann erinnert sich, dass er zur Schule eine halbe Stunde laufen musste, „mit Holzschuhen, im Winter auch durch hohen Schnee“. Da beide Eltern berufstätig waren und im Nebenerwerb Landwirtschaft betrieben wurde, war es vor allem an den Kindern, die fünf Kühe sowie Schweine, Hühner und Kaninchen zu versorgen. Auf den 872 Seiten, die auch etliche Fotos aus dieser Kindheit enthalten, geht es vor allem darum, wie einer es schaffen kann, trotz Abhängigkeit von Heroin und Alkohol, die wiederum einen Absturz in die Straffälligkeit nach sich zog, in ein geordnetes Leben zurückzufinden. Wie das gelingen kann, das vor allem wollte er den Lesern des Buches an seinem Beispiel demonstrieren, sagt Feldmann, der aber auch eine „selbsttherapeutische“ Motivation einräumt.

Zum Paulus therapiert

„Willenskraft kann man sich erarbeiten“, versichert Feldmann, der als Betriebselektriker in einem Krefelder Chemiewerk arbeitete, als er in schlechte Gesellschaft geriet, beim Fußball und als Schlagzeuger in einer Rockband. Erika stellte ihm ein Ultimatum: entweder sie oder die Drogen. Er entschied sich für die Liebe, unterzog sich einer Therapie und entdeckte gleichzeitig den „Paulus“ in sich. Gutes zu tun, sich sozial engagieren (bei der Awo), politisch etwas bewirken (im SPD-Ortsverband und im Seniorenbeirat), das könne man auch als „kleiner“ Mann aus dem Volk, lautet seine Botschaft.

Der derzeit sehr präsente SPD-Politiker und Epidemiologe Karl Lauterbach hat dem Genossen kürzlich „für sein besonderes und außergewöhnliches Engagement“ gedankt, das zu dem höchstrichterlichen Urteil geführt habe. Lauterbach schrieb ihm, er sehe „eine größer werdende Bereitschaft, das am Lebensende nicht vermeidbare Leid in die Hände der Betroffenen selbst zu geben“. Die Karlsruher Richter hatten den Paragrafen 217 gekippt, weil das allgemeine Persönlichkeitsrecht das Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben einschließe, der Eingriff in dieses Recht durch die 2015 gesetzte Norm es aber faktisch unmöglich mache, Suizidhilfe zu erhalten.

Helmut Feldmann hat seine COPD-Diagnose vor 35 Jahren erhalten. Es geht ihm derzeit „relativ gut“, wie er versichert. „Treppensteigen ist ein Problem, aber ein Spaziergang von der Länge einer Stunde, das geht.“

Weitere Informationen

An seinem Buch „Mein Lebensweg vom Saulus zum Paulus“ – Untertitel: „Eine (fast) unglaubliche Autobiografie“ – hat Feldmann rund drei Jahre gearbeitet. Es umfasst 872 Seiten und ist im Hamburger Tredition-Verlag erschienen (ISBN: 978-3-7497-6795-3).