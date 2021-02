Vereinsfans: Nancy Liedtke, Henry und Stefan Gloistein (v.l.) sind von dem Angebot des TV Falkenberg begeistert. (Sabine v. d. Decken)

Lilienthal. Acht Stunden pro Tag und sieben Tage die Woche sind sie ausgebucht, berichtet Rolf Grotheer, Vorsitzender des TV Falkenberg voller Freude. Denn trotz aller pandemiebedingten Einschränkungen hat es der TV Falkenberg geschafft, Lilienthalern seit gut zwei Wochen ein sportliches Angebot zu machen. Eine dreiviertel Stunde lang darf seitdem jeweils eine Familie die vereinseigene Halle und die darin aufgebaute Bewegungslandschaft exklusiv zum Rutschen, Klettern, Springen und einfach nur Spaß haben nutzen.

Sabine Bartsch, Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit, trug diese Art des bereits in einem Kieler Verein praktizierten Familiensports in den TV Falkenberg hinein. Seitdem gibt es kein Halten mehr und den Verein erreichen täglich 20 Mails zur Anmeldung für dieses ganz besondere Sportangebot. In Absprache mit dem Gesundheitsamt wurden Hygiene- und Abstandsregeln ausgearbeitet, auf die die Übungsleiter zu Beginn der „Spiel- und Sporteinheit“ hinweisen und auf deren Einhaltung achten. 20 Übungsleiter übernehmen während ihrer regulären Kurszeit den Job, sagt Rolf Grotheer, sogar samstags und sonntags.

„Nur eine Familie darf in die Halle“, macht Grotheer deutlich. Trotzdem sind Eltern und Kinder nicht ohne Aufsicht, verfolgt der Übungsleiter hinter der Scheibe der geschlossenen Glastür doch das Geschehen und kann bei Bedarf eingreifen. Vor Betreten der Sporthalle desinfiziert sich die Familie, füllt den Anwesenheitsbogen aus, zieht sich sportliche Kleidung an und betritt nach Einhaltung aller Präliminarien die Halle. Erst danach stößt der Übungsleiter getrennt durch die Glastür zu den Sportlern. Nach 45 Minuten gibt Übungsleiterin Iris Flömer das Zeichen, das nun Schluss sei. Gut gelaunt und ein wenig ausgepowert verlassen Nancy Liedtke und Stefan Gloistein mit Emma (4) und Henry (2) den großen Indoorspielplatz. Gerade zur rechten Zeit, als es auf dem Spielplatz viel zu kalt wurde, kam das Angebot des TV Falkenberg, sagt Nancy Liedtke. So konnten sich die Kinder, die beide nicht die Notbetreuung im Kindergarten nutzen, wieder mal austoben.

Die aktuelle Bewegungslandschaft eignet sich besonders für Familien mit Kindern bis zu zehn Jahren. Ende der Woche, so Iris Flömer, sei ein Umbau geplant, sodass auch ältere Kinder Spaß haben könnten. In Lilienthal rennt der TV Falkenberg mit seinem Angebot, das umsonst ist und sich an Vereinsmitglieder wie auch Nicht-Mitglieder richtet, offene Türen ein. Die Resonanz auf das Angebot des Familiensports fällt durchweg positiv aus. „Superidee, großartiges Angebot“ sind nur einige lobende Worte der Lilienthaler, die Rolf Grotheer täglich erreichen. Der Verein habe sich entschlossen, sein Angebot allen Lilienthalern zugänglich zu machen.

„Wir erhoffen uns davon ein wenig Werbung für uns“, so der Vorsitzende. Mit seinem Angebot ist der TV Falkenberg Vorreiter in Lilienthal. Das sei vor allem der Tatsache geschuldet, dass der Verein eine eigene Halle besitze, so Grotheer. Seit gut zwei Wochen ist die jeden Tag mit acht Familien voll ausgebucht. „Daran sieht man, dass Bedarf da ist.“

Dem kommt der Verein auch mit seinem neuen Livestream-Sportprogramm, das sich allerdings nur an Mitglieder richtet, nach. Vor laufender Kamera zeigen Übungsleiter im Livestream neue Übungen zu Fitness, Zumba, Aerobic, Gesellschaftstanz, Ballett, Hot Iron, Pilates, Faszienspaß und Tai Chi.

Vereinsmitglieder können sich einloggen und zu Hause im Wohnzimmer mitmachen. „Das läuft auch sehr gut“, resümiert Grotheer. Extra für dieses Sportangebot schaffte sich der TV Falkenberg das nötige Equipment, das mit 600 Euro vom Landessportbund bezuschusst wurde, an.

Nach jeder „Familieneinheit“ ist kräftiges Stoßlüften angesagt. Und bevor Michelle und Clemens Schoppenhauer mit Lenja im Anschluss an Familie Gloistein-Liedtke die Sporthalle betreten, hat Iris Flömer alle glatten Flächen bereits desinfiziert. „Das ist ein tolles Angebot“, sagt die Neu-Lilienthalerin Michelle Schoppenhauer, die noch kein Mitglied im TV Falkenberg ist. „Wir haben uns über die kleine Abwechslung sehr gefreut.“

Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 04298/ 318 55 oder unter www.tvfalkenberg.de.