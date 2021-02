Der Umbau der Sparkassenfiliale in Lilienthal soll im Mai abgeschlosen sein. (Hans-Henning Hasselberg)

Landkreise Osterholz/Rotenburg. Die Corona-Pandemie hat der Sparkasse Rotenburg Osterholz einen enormen Zuwachs beim kontaktlosen Bezahlen beschert. Als „innovative Payment-Lösung“, so Vorstandschef Stefan Kalt, biete sein Geldinstitut das Bezahlen per Smartphone an. Auf diese Weise seien 2020 etwa neun Millionen Transaktionen ausgeführt worden – fast doppelt so viele wie im Vorjahr mit einem um 100 auf 177 Millionen Euro gesteigerten Umsatz. Dies entspreche einem Anteil an den Kartenzahlungen von fast 70 Prozent.

28.622 Kunden (Vorjahr: 22.753) hätten die kostenlose S-App genutzt. Mit deren Hilfe könnten sie unterwegs Überweisungen tätigen und Kontoumsätze einsehen sowie alle vorhandenen Konten – auch von anderen Kreditinstituten – verwalten, Daueraufträge einrichten oder ändern oder auch Kleinbeträge per SMS bezahlen. Auch sonst gehe die Sparkasse neue Wege, so der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Thorben Prenntzell. Gerade in der Corona-Pandemie sei es wichtig, dass die, wie er sagt, „Multikanalsparkasse“ über digitale Kanäle, wie zum Beispiel das Kunden-Service-Center, die Chatfunktion oder das Online-Banking sowie die Videoberatung uneingeschränkt zu erreichen sei. Die Pandemie habe die Digitalisierung und damit auch manche Abläufe für den Kunden beschleunigt.

Prenntzell erklärt das anhand eines Prozesses, den sie bei der Sparkasse „Baufi neo“ nennen. Der Kunde bereite damit zu Hause auf seinem Rechner eine Baufinanzierungsanfrage vor, die er digital an seinen Berater bei der Sparkasse weiterleitet. Die Durchlaufzeit vom ersten Kundengespräch bis zur Auszahlung könne dadurch auf wenige Tage verkürzt werden. So etwas mache im Geschäftsgebiet und auch weit darüber hinaus bisher niemand sonst.

Möglich, dass „Baufi neo“ dazu beigetragen hat, dass 2020 neue Kreditzusagen zum Bauen, Modernisieren oder Investieren von 505 Millionen Euro rausgegangen sind. Das sind 64 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Nicht so gut lief Bausparen, die Bausparsumme ging von über 100 auf 77 Millionen Euro zurück. Noch schlechter lief es mit den Konsumentenkrediten, hier sei pandemiebedingt „Kaufzurückhaltung und Konsumverzicht deutlich zu spüren“ gewesen, so Prenntzell. Für Konsumgüter und Kraftfahrzeuge seien 2000 Verträge (Vorjahr: 2500) mit einem Volumen von fast 30 Millionen Euro neu vermittelt worden. Das gesamte Kreditvolumen beträgt per Jahres­ende 2020 mehr als 2,4 Milliarden Euro.

Keine weiteren Automatenbanken

Obwohl kein Ende der Nullzinsphase abzusehen sei, stieg der Wert der Kundeneinlagen um über 22 Millionen auf fast 2,8 Milliarden Euro an. Da die Sparkasse für fast jeden Euro, den sie auf ihrem Bundesbank-Konto hält, einen Minuszins von 0,5 Prozent bezahlen müsse, kassiere sie jetzt ein Verwahrentgelt auf große Guthaben: Betroffen seien Privatleute mit mehr als einer Million Euro auf dem Konto und Geschäftskonten, auf denen 500.000 Euro liegen. Der auf 50,9 Millionen Euro zurückgegangene Zinsüberschuss trug zu einem Jahresüberschuss bei, der leicht über dem Niveau des Vorjahres liege.

Die rund eine Million Euro teure Modernisierung der Filiale an der Klosterstraße in Lilienthal solle Anfang Mai abgeschlossen sein. Derzeit sei nicht geplant, weitere der derzeit 18 mit Personal besetzten Zweigstellen in Automatenbanken umzuwandeln. 33 SB-Filialen gebe es im Moment, außer für die in Axstedt gebe es aktuell keine Schließungspläne. „Wir reagieren auf das Kundenverhalten. Das hat sich gerade durch die Pandemie drastisch verändert“, so Stefan Kalt.



Die Sparkasse Rotenburg Osterholz ist nach eigenen Angaben die elftgrößte Sparkasse in Niedersachsen. 3,3 Milliarden Euro betrug 2020 die Bilanzsumme, das Eigenkapital liegt bei 345 Millionen Euro. Sie hatte 2020 rund 130.000 Kunden.