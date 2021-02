Bhima Griems Antwort auf die Reizüberflutung der sozialen Medien ist noch mehr Reizüberflutung – auf die Spitze getrieben in einem einzigen Raum in der Galerie Randlage. (Volker Schwennen)

Worpswede. Die Vernetzung mit anderen Kultureinrichtungen ist einer der Grundpfeiler in der Leitlinie der Worpsweder Künstlerhäuser. Wie das – inhaltlich wie personell – funktionieren kann, zeigen zwei Kooperationen mit der Galerie Randlage in Neu Sankt Jürgen, betreiben von Volker Schwennen und Marie Ueltzen. Dort zeigt Bhima Griem, der die Künstlerhäuser zusammen mit seiner Frau Philine leitet, zurzeit Arbeiten, während Ueltzen im „Schaufenster“ der Stipendiatenstätte auf dem Großen Parkplatz Ausschnitte ihrer Werke, für die sie gerade den Sonderpreis des Paula-Modersohn-Becker-Kunstpreises bekommen hat, präsentiert. Die Wege sind kurz, denn Schwennen ist auch im Vorstand der Künstlerhäuser.

Bhima Griem seinerseits hat in der Randlage einen Raum mit einem Meer von zahlreichen Papierarbeiten, die an allen Wänden, auch auf dem Boden und an der Decke, angebracht sind, gefüllt. Selbst das Fenster ist dahinter verschwunden, kein natürliches Licht dringt mehr in den sogenannten Art-Space der Galerie. Als „wild und exzentrisch, mal subversiv und radikal, mal poetisch versponnen“ beschreibt Galerist Schwennen die Arbeiten, die meistens als serielle Produktion mit hoher Geschwindigkeit auf gefundenen Plakaten und Papieren oder Stoffen und Planen entstanden seien. „Zeitungsartikel, Buchseiten oder auch einfach Dreck bilden Elemente spontaner Collagen, dazu hin und wieder Worte.“ Mit der Ausstellung verführe Bhima Griem nicht nur in seine Gedankenwelt, sondern übertreibe mit seiner Performance und Dutzenden von Bildern an allen Raumflächen, die unweigerlich an die Bilderflut in den sozialen Medien denken lassen, so Schwennen.

Weitere Informationen

Am Sonntag, 21. Februar, gibt es ab 11 Uhr ein Online-Künstlergespräch mit Griem. Interessierte können sich per E-Mail an post@kw-randlage.de anmelden und erhalten dann kostenlos die Zugangsdaten für die Videokonferenz. Weitere Informationen unter der Adresse www.kw-randlage.de.