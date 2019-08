Hartmuth Geßner mit einer Auswahl seiner Arbeiten, die zurzeit in Murkens Hof gezeigt werden. (Christian Kosak)

Lilienthal. In loser Folge lädt die Bibliothek Lilienthal ihre Besucherinnen und Besucher ein, sich in den Räumen in Murkens Hof in der Klosterstraße nicht nur mit Lesestoff zu versorgen, sondern sich auch mit eigenen Arbeiten zu zeigen. Aktueller Gast der Reihe „Leser präsentieren sich“ ist Hartmuth Geßner. Der Ruheständler lebt seit drei Jahren mit seiner Ehefrau in Lilienthal und hat im Laufe der Jahre die Leidenschaft zum Zeichnen entwickelt. Nachdem er in Rente gegangen ist, hat er begonnen, dieses Hobby wieder aufzugreifen, heißt es in einer Mitteilung der Bibliothek.

Die Arbeiten sind jetzt in der Bibliothek zu sehen. Geßners Werke zeigen vor allem Pferde, die täglich wiederkehrende Szenerie in seinem Wohnumfeld hat ihn inspiriert, und so beschäftigt er sich immer wieder in neuen Varianten mit diesem Thema. Da Zeit für ihn keine große Rolle spielt und er damit die Ruhe hat, seinen Bildern und sich selbst Zeit zu geben und sich zu entwickeln, ist sein Hobby für ihn eine erfüllende Beschäftigung. Die Arbeiten sind noch bis zum 1. Oktober in den Räumen der Bibliothek während der Öffnungszeiten zu sehen: montags, dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 12.30 Uhr. Außerdem montags, dienstags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr.