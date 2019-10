Thorsten Kluß und Diren Senger von der Uni Bremen verkabeln den Bienenstock unserer Autorin, um dem rätselhaften Bienensterben auf die Spur zu kommen. Erstmal muss der Prototyp zur Datenmessung zusammengebaut werden. (Patricia Brandt)

Die Zeitungsbienen werden Teil eines Wissenschaftsprojekts. Hirnforscher Thorsten Kluß aus Blumenthal und Diren Senger, Informatikerin und Biologin, beide von der Universität Bremen, kommen an diesem Vormittag, um meine Bienen zu verkabeln. Sie stellen ihre Sensortechnik zur Verfügung, um die Insekten überwachen zu können. Ihr Projekt heißt „Bee Observer“ (BOB) und soll helfen, dem weltweiten, rätselhaften Bienensterben auf die Spur zu kommen.

Thorsten Kluß, T-Shirt, Jeans, ernstes Gesicht, will „dem Big-Data-Zauber einen Sinn geben“, wie er formuliert. Technik müsse nicht biologiefern sei, sagt er. Sie lässt sich zum Beispiel nutzen, um aus Bienenstöcken Daten zu sammeln und damit an Informationen zu kommen, die weltweit von Interesse sein dürften: Weil Bienen zahlreiche Nutzpflanzen bestäuben, stehen mit dem Bienenschwund auch landwirtschaftliche Erträge auf dem Spiel. Um dem Bienensterben auf die Spur zu kommen, wendet der Nordbremer Neuroinformatiker eine von der Neurowissenschaft inspirierte Methodik an.

„Was ich gut kann, ist Hirne zu erforschen“, sagt Kluß, wobei er betont, dass er kein Affenforscher sei. Die Bienen- und Hirnforschung liegt nicht so weit auseinander wie es auf den ersten Blick erscheint: „Ein Bienenvolk ist eine Einheit – wie ein Gehirn.“ Ähnlich wie bei einem EEG setzt Kluß sämtliche Messdaten mithilfe von Algorithmen in Beziehung zueinander: „Wenn ich mir beim EEG die Messdaten einer Elektrode angucken könnte, wüsste ich nichts, aber wenn ich 1000 Elektroden auswerte, kann ich Rückschlüsse ziehen.“

Um die Bienen zu überwachen, braucht Kluß technisches Gerät. Sensoren messen Gewicht, Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Dafür hat sein Team zusammen mit Privatleuten aus den Bereichen Technik, Imkerei, Schreinerei, Programmierung und Ingenieurwesen aus Bremen und der ganzen Republik ein Sensor-Paket entwickelt. Dieses Sensor-Paket gibt die Uni an interessierte Imker aus. Allerdings in Einzelteilen.

In Workshops in Bremen, Hamburg und nicht zuletzt im Ruhrgebiet baut die wissenschaftliche Mitarbeiterin Diren Senger Sensorkits zusammen. Bereits 75 Pakete sind ausgegeben. Die Gruppe hofft, dass irgendwann 200 Mini-Computer Daten liefern werden. Inzwischen gibt es auch Anleitungen zum Herunterladen, berichtet Diren Senger, während sie weiteres Material auspackt. Einen Sensorkit zu bauen – das sei nicht schwerer als bei einem Ikea-Stuhl, versichert sie.

„In so einer Community steckt ein enormes Potenzial. Es entstehen Ideen und Lösungen, auf die ich als Akademiker nie gekommen wäre“, so Kluß. Angeregt von den Gruppenmitgliedern gebe es inzwischen sogar schon zwei verschiedene Versionen einer Waage. Kluß: „Das finden wir nicht schlimm. In Norddeutschland sind die Bedingungen zum Imkern ähnlich. In den Bergen würden möglicherweise wegen des unebenen Untergrunds andere Ansätze notwendig.“

Kluß schleppt eine Waage aus seinem Kofferraum zum Bienenstand. Sie soll eigentlich unter dem Bienenkasten deponiert werden, aber ein kleines Teil fehlt, um sie anzuschließen. Nicht immer läuft die Bienenüberwachung genau nach Plan: „Wir sind keine Verkäufer“, sagt er. „Wir unterstützen mit wissenschaftlichem Know-how.“

Diren Senger zeigt mir, wie sie den Luftfeuchtigkeitssensor in einen streichholzschachtelgroßen Plastikbehälter steckt. Er ist eigentlich zum Fangen der Königin gedacht, in diesem Fall soll er die Technik vor Bienenharz schützen. „Ein Lockenwickler geht aber auch“, sagt die Informatikerin. Die Sensoren werden direkt in die Wabengassen gehängt. Um die ganze Kabelage unterzubringen, muss ich ein paar kleine Löcher in den Deckel meines Kastens sägen. Kluß sieht das Projekt als bürgerschaftswissenschaftliches Experiment. Für die teilnehmenden Imker ist es kostenlos, allerdings wird als Gegenleistung erwartet, dass der Imker online eine Stockkarte führt. Er soll protokollieren, wenn er den Bienenkasten öffnet, um die Bienen beispielsweise gegen Krankheiten mit Oxalsäure zu behandeln, Honig zu ernten, wenn eine Schneelast auf den Bienenkästen liegt oder Mäusebefall zu beobachten ist. Alle diese äußeren Einflüsse helfen den Wissenschaftlern bei der Auswertung der gesammelten Daten. „Je schlauer wir werden, desto prognostischer können wir damit umgehen“, erläutert Thorsten Kluß. Möglicherweise werde Bee Observer irgendwann dazu führen, dass Bienenkrankheiten wie die Amerikanische Faulbrut im Vorfeld erkannt werden können.

Davon profitieren die bremischen Honigbäuerinnen und -bauern enorm. Thorsten Kluß, der privat ebenfalls imkert, weiß genau, was ihnen die Arbeit erleichtert. „Imkerinnen und Imker kümmern sich aufopferungsvoll um ihre Bienen und sind immer in Sorge, ob der eingelagerte Honig ausreicht und das Volk den Winter übersteht. Wenn sie aber kontrollieren, ob es den Bienen gut geht und die Beuten öffnen, bricht im Bienenvolk die große Panik aus.“

Das Volk müsse die Beute dann jedes Mal mühsam zurück auf die 35 Grad Celsius Innentemperatur bringen. „Es klingt paradox: Aber mit dem Einsatz von Technik machen wir die Imkerei ein ganzes Stück natürlicher.“ Denn mit der eingebauten Waage könnte Imker die Menge des Honigs überwachen, ohne die Stöcke zu öffnen. Es gibt eine Begleit-App, auf der die gesammelten Daten der einzelnen Stöcke für den Imker sichtbar sind.

Es geht bei dem Projekt aber nicht nur um Imker. Thorsten Kluß erhofft sich Rückschlüsse auf das Ökosystem, um dem Bienen- und damit auch dem Insektensterben auf die Spur zu kommen. „Es wird nicht so viel bejammert, wenn die Menschen ein paar Zecken weniger haben, aber wenn sie über Jahre feststellen, dass jeden Winter Zweidrittel der Bienenvölker tot sind, fällt das auf, denn es geht um Geld.“

Das Projekt Bee Observer läuft Kluß zufolge noch ein Jahr. Gern würde Kluß es unabhängig von Forschungsmitteln „unendlich“ weiterführen. „Wir hoffen, dass wir eine kluge Gruppe werden, die etwas Großes schaffen kann“, sagt er. Das Projekt lebe von den Einfällen der Beteiligten. Jeder kann mitwirken, alles Wissen wird geteilt, nichts ist geheim.“ Auch die Begleit-App soll mitwachsen.

Doch die Technik hat ihre Tücken. In meinem Fall macht ein zu schwaches WLAN den Plan zunichte, die Daten auf die Handy-App zu transportieren, damit ich auch selbst überwachen kann, ob meine Bienen es kuschelig haben. Selbst ein Verstärker bringt nichts. Wir sind Teil eines Wissenschaftsprojekts, und ich hoffe, dass mir bald etwas Kluges einfällt, wie ich eine bessere WLAN-Verbindung bekomme.



Weitergehende Informationen über Bee Observer unter https://hiverize.org/.

Weitere Informationen

Bienen rücken immer mehr ins Blickfeld der breiten Öffentlichkeit. Imkern ist in. Doch wie kommt man zum Schwarm seines Lebens? In lockerer Folge berichte ich über meine ersten Schritte als Imkerin und das Abenteuer Bienenhaltung.