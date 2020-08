Die Polizei wollte einen Motorradfahrer kontrollieren, doch der war zu schnell (Symbolfoto). (Carsten Rehder/dpa)

Lilienthal. Die Polizei sucht einen noch unbekannten Motorradfahrer, der am Dienstag gegen 18.15 Uhr die Lüninghauser Straße in Lilienthal mit einer blauen, nicht zugelassenen Maschine befahren haben soll. Laut Polizei ignorierte der Biker die Haltzeichen einer Streifenwagenbesatzung und fuhr über die Worphauser Straße in Richtung Moorender Straße und Kirchdamm davon. Dabei war er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und überholte mehrere Fahrzeuge. Auf diese Weise entzog er sich der Kontrolle. Die Polizei ermittelt nun wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs und sucht den Motorradfahrer, der einen Helm mit aufgedruckten Zähnen trug. Hinweise an die Polizeistation Lilienthal unter 04298/ 920 00.