Bei einem Verkehrsunfall wurde ein 39-jähriger Motorradfahrer am Sonntag tödlich verletzt. (Symbolbild) (Monika Skolimowska)

Osterholz-Scharmbeck. Bei einem Verkehrsunfall ist ein Motorradfahrer tödlich verletzt worden. Der 39-jährige war am Sonntag gegen 13.30 Uhr auf der Straße „Feldhorst“ in Richtung Osterholz-Scharmbeck unterwegs. Als er laut Polizei mehrere Fahrzeuge überholt hatte, scherte ein 39-jähriger Autofahrer ebenfalls zum Überholen aus. Die Fahrzeuge stießen seitlich zusammen. Der Motorradfahrer kam von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Er starb noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer wurde leicht verletzt.

Neben der Polizei waren Rettungskräfte und die Freiwillige Feuerwehr vor Ort im Einsatz. Auch ein Rettungshubschrauber wurde eingesetzt. Die Landesstraße 149 blieb zwischen Osterholz-Scharmbeck und der Abzweigung nach Scharmbeckstotel für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten gesperrt.