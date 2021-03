Ab 18. März sind die Arbeiten von Elfi Wiese im Zevener Königin-Christinen-Haus zu sehen. (Stadt Zeven)

Nach längerer coronabedingter Zwangspause mit Absagen und Terminverschiebungen ist ab Donnerstag, 18. März, eine neue Ausstellung im Königin-Christinen-Haus in Zeven zu sehen: Es sind Werke von Elfi Wiese (rechts), hier mit Kurator Jan Jaap Roosing bei der Hängung. Ihre Bilder malt Wiese in vielen Schichten mit einem Wachslasurbinder und unterschiedlichen Farbpigmenten sowie Sand und Erde aus verschiedenen Regionen. Die Künstlerin wurde 1957 in Leverkusen geboren. Nach einem Studium der Soziologie in Trier und Sozialpädagogik in Köln begann ihre eigentliche künstlerische Arbeit. 1986 zog sie nach Horstedt und studierte Kunst und Kunsttherapie an der Fachhochschule in Ottersberg. Neben ihrer Arbeit als Kursleiterin und Dozentin entwickelte sie für die Gesellschaft für soziale Hilfen (GESO) das künstlerische Atelier der Tagesstätte Quab in Zeven, das sie viele Jahre lang leitete. Öffnungszeiten: Donnerstag, Sonntag sowie an Feiertagen von 14.30 bis 17.30 Uhr, pandemiebedingt zurzeit nur mit Voranmeldung unter 04281/ 79 71 und www.koenigin-christinen-haus.de. Der Eintritt ist frei.