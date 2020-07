Ab in die Ferien! Und mal sehen, wie es nach der freien Zeit in den Schulen weitergeht. (Boris Roessler/dpa)

Wenn in der kommenden Woche die Kinder in die Sommerferien gehen, werden sich die freien Tage für viele anfühlen wie die wohlverdiente Auszeit nach einem langen Schuljahr. Manche Eltern indes werden sich fragen: Ferien? – Die haben wir doch schon seit März...

Mittlerweile hat man sich ja daran gewöhnt, dass alles anders ist. Kaum ein Lebensbereich, den die Corona-Krise nicht beeinträchtigt hat. Und so war man ja schon froh, als im Zuge der Lockerungen auch der Schulbetrieb ganz allmählich wieder aufgenommen wurde. Ein bisschen Schule – besser als nichts! Allerdings sollten wir uns mit diesen halben Sachen in Zukunft nicht mehr zufriedengeben. Zumal die Zeit ausgereicht haben dürfte, einen Plan zu entwickeln, wie es nach den Sommerferien weitergehen soll.

Manche Eltern beschleicht jedoch das Gefühl, dass es im August kaum anders ist als im Juni. Zumal sich nicht wenige schon im Frühjahr wunderten, dass die Osterferien von Schulen, Behörden oder Ministerien nicht genutzt wurden, um einen landesweiten Standard für das Homeschooling zu entwickeln. Stattdessen ließ man die Lehrerinnen und Lehrer damit allein, Ideen zu entwerfen, um ihre Schützlinge zumindest in den Kernfächern einigermaßen auf Stand zu bringen.

Das klappte mal besser, mal schlechter. Einige Schüler klagten über Überlastung, weil sie mit einem Haufen Lernstoff allein gelassen wurden. Andere freuten sich, dass ihnen die verständnisvolle Lehrerin nur ein Arbeitsblatt übermittelt hat, obwohl fünf davon nötig gewesen wären, um einen Vormittag zu füllen. Viel hing auch vom individuellen Engagement der Pädagogen ab. Während manche wochenlang weder zu hören noch zu sehen waren, zeigten andere Präsenz in Form von Videochats oder suchten ihre Schülerinnen und Schüler sogar zu Hause auf, um sich nach deren Befinden zu erkundigen. Dieses Durcheinander mag Resultat des Krisenschocks gewesen sein, der planvolles Handeln erschwerte. Nach fünf Monaten Pandemie sind nun aber Standards vonnöten, die helfen, die Chancengleichheit wieder herzustellen. Denn natürlich werden Kinder aus bildungsnahen Familien, in denen die Eltern die Unterrichtslücken einigermaßen zu schließen wissen, besser aus der Krise kommen, als alle anderen. Sollen letztere schlichtweg Pech gehabt haben?

Erst in der vergangenen Woche hat das Bildungsministerium einen Plan vorgelegt, um die Zeit nach den Ferien zu gestalten. Zwar klammert das Papier das Szenario einer zweiten Corona-Welle und einer neuerlichen Schließung der Schulen nicht aus. Alles in allem strotzt es aber vor Optimismus, nach den Ferien mit einer „Schule wie immer“ starten zu können. Dem Landeselternrat ist das alles zu vage. Er moniert, dass sich das Ministerium um verbindliche Aussagen für den Fall einer neuerlichen Einschränkung des Schulbetriebs herumdrückt und die Verantwortung für die Gestaltung der Bildung in der Krise abermals auf die Schulen abwälzt.

Diesen Vorwurf sollten Minister Tonne und sein Team zum Anlass nehmen, in den kommenden Wochen konkrete Maßgaben für einen verlässlichen und gleichförmigen Krisenschulbetrieb zu entwickeln – von Lilienthal bis Lüchow, von Wilstedt bis Wunstorf. Denn in fünf Jahren fragt niemand mehr danach, warum die jungen Leute nicht rechnen können. Noch ist die Zeit dafür da, die Verhältnisse zu verbessern. Es sind ja jetzt Ferien.