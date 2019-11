Klärwerksleiter Joachim Holsten sitzt vor seinem Computer. Die Bürger der Samtgemeinde Tarmstedt, die an das Klärwerk angeschlossen sind, zahlen ab nächstem Jahr weniger. (Johannes Heeg)

Tarmstedt. Nicht nur die Bürger der Samtgemeinde Tarmstedt können im nächsten Jahr Geld sparen. Billiger wird es auch für die Gemeinde Tarmstedt. Der Samtgemeinderat senkte in seiner jüngsten Sitzung die Abwassergebühren und beschloss, dass die Gemeinde Tarmstedt der Samtgemeinde weniger Geld dafür zahlen muss, dass diese ihre Verwaltung übernimmt. Zu diesem Punkt war allerdings eine längere Diskussion nötig.

Andernfalls wäre die Sitzung bereits nach höchstens fünf Minuten beendet gewesen, denn so lange brauchte der Samtgemeinderat, um die Satzung für die Gebühren der Abwasserbeseitigung zu ändern, wie es bereits vor einem Monat der Abwasser- und Umweltausschuss empfohlen hatte. Die Bürger der Samtgemeinde, die an das Tarmstedter Klärwerk angeschlossen sind, zahlen ab nächstem Jahr nur noch 2,88 Euro pro Kubikmeter statt 2,95 Euro. Merkbarer ist die Ersparnis für die Haushalte, die ihr Abwasser in die Klärteiche von Steinfeld, Ostertimke und Ehebrock leiten: Hier sinkt die Gebühr von 3,52 auf 2,89 Euro.

65 000 Euro für Verwaltung

Vor fünf Jahren, zum 1. Januar 2015, wurde die Pauschale, die die Gemeinde Tarmstedt an die Samtgemeinde dafür zahlt, dass diese ihre Verwaltungsarbeiten ausführt, von 65 000 auf 72 500 Euro im Jahr erhöht, was erhitzte Diskussionen im Samtgemeinderat ausgelöst hatte. Bis 2012 hatte die Pauschale nur 40 000 Euro betragen. Begründet wurde die Erhöhung mit dem Aufwand für die beiden kommunalen Kindergärten.

Die Tarmstedter Kindergärten werden inzwischen vom Deutschen Roten Kreuz betrieben. Deshalb hat die Gemeinde beantragt, die Pauschale wieder auf 65 000 Euro zu senken. Bernd Sievert, der in Tarmstedt wohnende Fraktionsvorsitzende der SPD, sagte jetzt im Samtgemeinderat, diesem Antrag könne man folgen, jedenfalls für die nächsten fünf Jahre. Bis zum Ende dieser Laufzeit wünsche er eine Kostenaufstellung zu erhalten, aber langfristig solle die Pauschale ganz abgeschafft werden. Schließlich ließen sich auch die anderen Mitgliedsgemeinden häufig in der Samtgemeindeverwaltung beraten.

„Das ist schon ein bisschen frech“, meinte Traugott Riedesel (Grüne Bürger-Liste) dazu. Riedesel ist Bürgermeister von Wilstedt und hatte sich vor fünf Jahren dafür eingesetzt, die Pauschale zu erhöhen, weil in allen Mitgliedsgemeinden große Unzufriedenheit mit der angeblichen Bevorzugung Tarmstedts bestanden habe. Seine Gemeinde habe eine Verwaltungsangestellte, die sei vollkommen ausgelastet, und dafür zahle Wilstedt ihr Gehalt. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Heinz-Hermann Holsten, wie Bernd Sievert in der Gemeinde Tarmstedt beheimatet, bezeichnete eine vollständige Abschaffung der Pauschale als „voreilig“ – die Aufgaben der Gemeinde könnten auch wieder zunehmen, dann habe die Samtgemeinde wieder mehr Arbeit. Deshalb habe die CDU auch nur eine Senkung auf 68 000 Euro vorgeschlagen, aber sie könne auch mit der Empfehlung des Samtgemeindeausschusses leben.

Rolf Bader (SPD) fragte, ob jemals konkret untersucht worden sei, wie hoch die Belastung der Samtgemeinde monetär sei durch die Übernahme der Verwaltungsarbeit. Das sei noch nie ermittelt worden, erklärte der Ratsvorsitzende Rolf Struckmeyer (Natürlich Samtgemeinde Tarmstedt), und er hätte gern eine Kosten-Leistungsrechnung. Joachim Müller (CDU) merkte an, dass die Gemeinde Selsingen, die ähnlich groß sei wie Tarmstedt, nur 38 000 Euro an die Samtgemeinde zahle.

Für den Samtgemeindebürgermeister Frank Holle ist die Verwaltungskostenpauschale ein Schwachpunkt jeder Samtgemeinde – es sei üblich, dass die Samtgemeindeverwaltung die Verwaltung der Gemeinde, in der sie ihren Sitz hat, übernehme. „Daran haben sich schon viele die Zähne ausgebissen.“ Man könne nicht bei jedem Verwaltungsvorgang genau berechnen, wie viel Arbeit für die Samtgemeinde darin stecke und wie viel Arbeit für die Gemeinde. Andernfalls müsste jeder Mitarbeiter eine Strichliste führen, in die jede Minute seiner Arbeitszeit eingetragen werden müsste – und dazu müsste berücksichtigt werden, zu welcher Gehaltsstufe die Mitarbeiter gehörten. Auch Traugott Riedesel hielt eine genaue Kostenaufstellung für viel zu kompliziert – dafür müsste eine neue Arbeitskraft eingestellt werden, vermutete er. Trotz der langen Diskussion ergab die Abstimmung dann doch ein einstimmiges Ergebnis: Von 2020 bis 2024 zahlt die Gemeinde Tarmstedt an die Samtgemeinde 65 000 Euro im Jahr.