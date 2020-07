Daniel Melchers hat ein Jahr lang den Großteil seiner Zeit im Jugendhaus Pumpelberg verbracht; am meisten gefallen haben ihm die Projekte mit den Jugendlichen. (Fabian Wilking)

Daniel Melchers: Die verschiedenen Projekte mit den Jugendlichen. Fußball spielen, Ausflüge organisieren, bei Bewerbungen helfen und Gespräche mit den Jugendlichen führen. Ich habe aus den Unterhaltungen viel mitgenommen. Vor allem ein Gespräch mit einem Flüchtling hat mich sehr berührt. Er hat mir davon erzählt, wie es für ihn im Krieg war. Er ist dort jeden Tag mit einem Gewehr rumgelaufen. Seit er zwölf Jahre alt ist, war er im Krieg gewesen und kannte das nicht anders als auch mal rumzuschießen. Das sind Sachen, die man sich gar nicht vorstellen kann. Das ermöglicht einem einen anderen Blick.

Gab es in dem Jahr viele so bewegende Momente?

Es gibt natürlich auch mal schwierige Momente. Besonders hart war ein Konflikt zwischen zwei Jugendlichen. Es hat mit Beleidigungen angefangen, und dann hat der eine dem anderen eine mitgegeben, und es ist ein wenig wild geworden. Der eine drohte mit einer Flasche, der andere hatte einen Stuhl hoch gehoben. Da bin ich mit einem Sozialarbeiter natürlich eingeschritten und habe sie voneinander getrennt. Ich hatte aber so viele Momente, die sehr schön waren, wo einem geholfen wurde, wo die Jugendlichen beim Kistenschleppen mit angepackt haben. Solche schwierigen Situationen verdrehen immer ein wenig den Eindruck. Es passiert zwar mal, aber den Rest der Zeit ist es fast durchgehend gut gelaufen. Ich kann mich überhaupt nicht beschweren.

Warum haben Sie das Gefühl, dass die Gesellschaft ein falsches Bild vom Jugendhaus hat?

Hier in Osterholz-Scharmbeck wurde meiner Generation erzählt: Geht nicht in die Drosselstraße, denn die Drosselstraße ist gefährlich. Und da die Jugendlichen von dort ins Jugendhaus kommen, kommt anderen Jugendlichen gar nicht die Idee, auch mal hierher zu gehen. Viele wissen gar nicht, dass es das Jugendhaus Pumpelberg gibt. Ich selbst hab das auch nur durch Recherche erfahren und weil mein Bruder hier schon gearbeitet hat. Obwohl ich um die Ecke zur Schule gegangen bin und gegenüber McDonald's ist, wo man als Jugendlicher oft hingeht.

Warum sollte sich das ändern?

Das ganze Konfliktpotenzial, genau wie beim Thema Integration, wird durch eine strikte Trennung verschärft. Wenn hier verschiedene soziale Gruppen wären, viele verschiedene Persönlichkeiten und kulturelle Hintergründe aufeinander stoßen würden, wäre das hier noch ein bisschen schöner.

Wie funktioniert das Haus?

Eigentlich gestalten wir eine öffentliche Jugendarbeit von 15 bis 18 Uhr für die Jüngeren (bis 13 Jahre) und für die Älteren bis 20 Uhr. Geöffnet haben wir montags bis donnerstags. Und zusätzlich gibt es Projekte am Wochenende. Dadurch, dass wir die Anbindung ans Quartier haben, gibt es bei uns aber auch Alters-Ausnahmen. Denn eigentlich gilt bei uns eine Altersgrenze von 20 Jahren. Trotzdem kommen oft Erwachsene, die nicht so gut Deutsch sprechen können, weil sie wissen, dass wir ihnen mit Formularen und Anträgen helfen. Manchmal fühlt man sich dadurch wie eine Allround-Hilfestation.

Und, ist das etwas für Sie?

Mir ist klar geworden, dass mir das Soziale gut liegt. Als FSJler ist man eine Art Bindeglied zu den Jugendlichen. Das hat mir gut gefallen. Und ich habe gemerkt, dass es hilft, seine 'soziale Blase' mal zu verlassen. In der Schule war ich in einer Bubble, habe nicht so viele Perspektiven mitgekriegt. Hier war es ganz anders; ich habe andere Kulturen kennengelernt – das bereichert.

Wie sehen Ihre Zukunftspläne aus?

Ich beschäftige mich gern mit Menschen und deren Problemen, deshalb würde ich gern Psychologie studieren. Aber da ich dafür den Schnitt nicht habe, studiere ich jetzt erst Umweltwissenschaften in Bremerhaven. Ich bin ganz gut in Naturwissenschaften, das war auch mein Schwerpunkt im Abitur. Sollte das Studium nichts für mich sein, werde ich eine Ausbildung in einer psychiatrischen Anstalt anfangen. Mithilfe der Wartesemester werde ich mich um einen Platz im Psychologie-Studium bewerben. So probiere ich beide Bereiche für mich aus und kann schauen, was passt.

Das Interview führte Frieda Ahrens.

Zur Person

Daniel Melchers (20)

kommt aus Heilshorn. Im zurückliegenden Jahr hat er sein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Jugendhaus am Pumpelberg gemacht.

Zur Sache

Freiwilligendienst

Wer den Entschluss gefasst hat, nach der Schule einen Freiwilligendienst zu machen, steht vor der Auswahl zahlreicher Angebote. Um die geeignete Einsatzstelle für sich zu finden, bleibt Interessierten nichts anderes übrig, als sich durch den „Programm-Dschungel“ durchzuarbeiten, sagt Frank Seidel, Gründer der Orientierungsplattform „wegweiser- freiwilligenarbeit.com“.

Der Klassiker unter den öffentlich geförderten Jugendfreiwilligendiensten ist das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ). Dahinter verbirgt sich aber nicht nur die Arbeit in Kindertagesstätten, Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern. Ein FSJ kann man zum Beispiel auch in der Denkmalpflege oder in Sportvereinen absolvieren.

Hinzu kommen eine Reihe spezialisierter Dienste, darunter das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ), das FSJ Kultur, FSJ Schule, FSJ Politik oder der Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung. Für naturwissenschaftlich Interessierte bietet sich auch ein Freiwilliges Wissenschaftliches Jahr an. Dabei können Freiwillige bei Professoren oder Wissenschaftlern an Forschungseinrichtungen oder Hochschulen aushelfen, erklärt Kathrin Bothe, Berufsberaterin bei der Arbeitsagentur.

Auch wer nach der Schule etwa ins Ausland möchte, kann sich zwischen verschiedenen öffentlich geförderten Programmen entscheiden. Dazu gehören der entwicklungspolitische Dienst „weltwärts“, der Internationale Jugendfreiwilligendienst „kulturweit“ oder auch das Europäische Solidaritätskorps, erklärt Seidel. Darüber hinaus gibt es aber auch eine Reihe nicht geförderter Angebote. Bei allen Auslandsvorhaben rät Seidel aber, sich gut über die jeweiligen Prozesse zu informieren.

Voraussetzung für einen öffentlich geförderten Jugendfreiwilligendienst ist, dass die Bewerber einen Schulabschluss mitbringen und zwischen 16 und 27 Jahre alt sind. In manchen Fällen liegt das Mindestalter auch bei 15 Jahren. Die Bewerber verpflichten sich in der Regel, für sechs bis zwölf Monate in einer Einrichtung in Vollzeit zu arbeiten. Das FSJ beginnt meist zwischen September und Oktober, unter Umständen sind individuelle Regelungen möglich.